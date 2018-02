El momento ideal para demostrar la valentía

El Arcángel rugió ayer como hacía tiempo que no lo hacía. Cayó el Córdoba, pero la afición blanquiverde dio un enorme paso junto a sus jugadores en la mejor noche del año en el coliseo ribereño, en lo que a animación y ambientación se refiere. El órdago lanzado por la nueva propiedad con los numerosos fichajes acometidos y el gesto de regalar entradas entre colectivos y de ponerlas a precios simbólicos para que los socios buscaran aliados fue recogido con agrado por la ciudad y el estadio registró la mejor entrada de la temporada, con 17.547 espectadores y una sensación de lleno que se acrecentó en los momentos de máxima presión de la hinchada sobre el árbitro y sobre el rival.

El frío se hizo notar aunque no frenó la mejor entrada del curso en El Arcángel. Además, las nubes respetaron el espectáculo y en el coliseo ribereño se disfrutó de un ambiente que hacía tiempo que no se respiraba. Incluso el himno blanquiverde sonó con un plus de emotividad al tiempo que los jugadores saltaban al terreno de juego. En la previa al choque, daba gusto darse un paseo por la grada de Tribuna de El Arcángel. Asientos limpios -detalle de la nueva propiedad- y conversaciones centradas cien por cien en el fútbol. La normalidad, ni más ni menos, pero algo que en Córdoba hacía tiempo que no sucedía. Antes de eso, el cordobesismo demostró una vez más su carácter solidario y se volcó con la iniciativa de Cordobamanía, que en la previa del choque logro un nuevo éxito en su ya tradicional recogida de alimentos en favor de los niños saharauis.

Cordobamanía llevó a cabo en la previa y con gran éxito su habitual recogida de alimentos

Al ambiente en la grada se sumó la presencia de un ídolo en El Arcángel como Florin Andone, al que se pudo ver en los prolegómenos sobre el césped y que causó sensación entre la chiquillería en la grada. El rumano quiso mostrar apoyo al club en un momento complicado y arropar a los que fueron sus compañeros. También destacó la presencia en la grada de Joaquín Caparrós, que siguió el choque con atención después de que su nombre sonara con fuerza ligado a la entidad blanquiverde con la llegada de la nueva propiedad. El tiempo dirá si su presencia en El Arcángel era casual o no, aunque lo cierto es que el veterano técnico utrerano también aprovechó para ver el debut de su paisano José Antonio Reyes con la camiseta blanquiverde.

Durante el choque, la afición empujó a sus fubolistas y los llevó en volandas. Tanto fue así que tanto Gerard López como Jorge Romero, y los futbolistas que pasaron por zona mixta más tarde, reconocieron que el ambiente fue inmejorable. Eso sí, el mazazo final con el gol de Nahuel provocó una rápida estampida de gran parte de la afición que ni siquiera esperó a saludar a los futbolistas y a corresponderlos por el esfuerzo realizado. Los fieles, los de siempre, los que es fácil reconocer por su ubicación en el estadio, sí que aguardaron hasta la despedida del equipo desde el círculo central. A partir de ahora, el cordobesismo y los que ayer se sumaron a la causa tienen por delante la tarea más complicada: dar continuidad a lo vivido ayer y arropar al equipo hasta el final. No desfallecer en el momento más complicado es la base de la consecución de los grandes retos.