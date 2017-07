Unas molestias en el aductor obligan a parar a Caballero

Apenas tres jornadas y cuatro entrenamientos han sido suficientes para que el Córdoba sufra el primer percance en su fase inicial de la preparación para la temporada 17-18. Carlos Caballero fue baja ayer en la doble sesión dispuesta por Luis Carrión por unos problemas en el aductor que recomendaron su descanso, por lo que salvo sorpresa tampoco estará hoy en el primer amistoso del verano, ante el All Stars Kenya, que se disputará en el estadio El Maulí de Antequera (21:00, Gol).

Caballero ha sido la primera víctima de la exigente carga de trabajo que Carrión está imponiendo ya desde los primeros días en unas sesiones en las que la aparición continua del balón no deja de ser un anzuelo para los jugadores. El madrileño paró ayer por simple precaución al notarse unas molestias que no deben tener más recorrido.

Eso sí, se espera que hoy no fuerce para estar ante el All Stars Kenya, un combinado de 18 futbolistas sub 23 de la Premier League del país africano que el domingo emprendió viaje a España para iniciar una gira dentro del programa LFP World Challenge lanzado por la patronal española y cuyo acuerdo con su homóloga keniata se firmó el pasado mes de mayo.

El KPL All Stars se medirá hoy al Córdoba y el sábado lo hará con el Sevilla Atlético, ambos de Segunda División, bajo la supervisión del seleccionador nacional sub 20, John Kamau. Porque el objetivo de la federación es que de este grupo salga la base que represente a Kenia el próximo año en la fase de clasificación de la Copa de África de Naciones. Habrá que ver cómo se comportan hoy ante un Córdoba en la fase inicial de rodaje.