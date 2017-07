La mochila, aparcada por ahora

Algo está cambiando en este Córdoba que ya se abre al mundo. Con las puertas de la Ciudad Deportiva de par en par, ayer Alejandro Alfaro rompió el silencio en la sala de prensa, lugar prohibido para la plantilla durante más de un año. Y el onubense, que pese a vivir su segundo curso en el club ya es uno de los veteranos, aprovechó su aparición para alabar "el hambre" del nuevo grupo confeccionado, descubrir la ilusión de Carrión por comenzar un proyecto y su deseo de alargar el buen final de la campaña anterior, y restar presión en la carrera por el objetivo del ascenso que "no vamos a esconder", aunque tampoco "vamos a vender ya desde el primer día que tenemos que subir obligatoriamente". Y es que sus años de fútbol aconsejan al mediapunta de La Palma del Condado que la prudencia y "llegar con opciones al final" es la mejor receta para alcanzar el éxito.

Admitiendo que tiene "la misma ilusión de siempre" y que se siente "como si tuviera 18 años y estuviera debutando", Alfaro es consciente de que un exceso de exigencia no es el compañero de viaje ideal: "Tenemos que olvidarnos del objetivo, que a día de hoy es hacer un buen bloque, porque al final hay 12 equipos que quieren subir. Hay unos con más presupuesto que tienen como prioridad el ascenso directo, y nosotros que somos de los que teóricamente tenemos que luchar por subir, pero eso no se puede decir el tercer día de la pretemporada; hay que ir día a día, porque la Segunda tiene muchos altibajos y hay que estar ahí y llegar con opciones al final de Liga".

"Tenemos que centrarnos en ponernos bien, hacer un grupo fuerte, conocernos a la perfección, asimilar los conceptos y llegar al inicio lo mejor posible", insistió el atacante, que ante la insistencia admitió que "el objetivo no lo vamos a esconder, pero no vamos a vender ya desde el primer día que tenemos que subir obligatoriamente y nos vamos a echar la mochila a la espalda. Todo el mundo quiere subir, pero no podemos estar vendiendo todo el día que cuando se pierda un partido ya no vamos a subir. Esto es muy largo, son 42 jornadas, y hay que llegar al primer partido y sumar los tres puntos, que sería señal de que hemos hecho bien el trabajo".

Convencido de que "es momento de hacer un grupo unido y sólido para cuando lleguen los momentos malos", a nivel personal tiene como reto dar continuidad a su notable final del pasado ejercicio, si bien advierte que "trabajo, entrega y sumar al equipo nunca va a faltar" en su figura. Con todo, reconoce que quiere hallar "más regularidad" para "ayudar al equipo todo el año" desde el terreno de juego. Por ahora, su lugar parece que está en el costado derecho, aunque su polivalencia y sus ganas ya ha quedado claro que pueden servir de mucho a este Córdoba.