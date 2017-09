Una mirada a la defensa

Tras el fiasco ante el Zaragoza, que supuso la segunda derrota consecutiva en El Arcángel, Luis Carrión quiere engrasar la maquinaria defensiva. De hecho, el técnico catalán pide "ser más contundentes" atrás. La portería a cero es clave en esta categoría y aclaró que los equipos que están arriba son los que menos goles encajan, por lo que habrá que ajustar piezas y crecer desde la zaga.

"Hay errores que trabajamos y nos salen bien, pero también hay errores individuales, es algo que hay que mejorar. Los equipos que están arriba son los menos goleados", por lo que "hay que ser mas contundentes". También aclaró que "me gusta ganar con goles pero "no me gusta que me meten goles porque no siempre marcaremos tantos goles". Mirando la vista al partido contra el Lorca, Carrión cree que "con el 0-4 hubo relajación pero otros días son cosas que han pesado mucho más. Lo mejoraremos y trabajaremos con los chicos, que creen en todo lo que se les pide y esto solo puede ir a bien". Además, el Córdoba ha marcado en todos los partidos oficiales que ha jugado, los tres de Liga y el de Copa. De momento lleva nueve goles anotados, mientras que ha encajado seis, los cuatro de Liga y los dos del pasado miércoles en la eliminatoria copera en el Artés Carrasco. "Más o menos generamos acciones de ataque, tenemos muchas llegadas porque con espacios funcionamos bien", reconoció el preparador cordobesista. Además, añadió que "somos bastante verticales y por eso es tan importante la portería a cero, porque generaremos ocasiones de gol". De este modo, Carrión reiteró que "hay que trabajar para tener la portería a cero".

Caro, Aguza y Sergi Guardiola podrían ser de la partida tras el fiasco ante el ZaragozaVallejo por Jovanovic es la única novedad de la lista; Esteve, Noblejas y Loureiro siguen fuera

Con la mente puesta en la mejora defensiva, el técnico catalán baraja hacer cambios en el once inicial de cara al choque de mañana frente al filial azulgrana. Tras la victoria en el Carlos Belmonte, Carrión no movió ninguna pieza el pasado domingo frente al Zaragoza, por lo que fue la primera vez del curso en el que repetía la alineación inicial. No obstante, el revés sufrido ante los maños, el segundo en casa tras el pifiazo ante el Cádiz, hace prever que haya novedades. Pocas hay en la lista de convocados, en la que Vallejo vuelve a la citación por el lesionado Jovanovic, que tendrá que parar las próximas tres o cuatro semanas por un problema en el bíceps femoral. De este modo, además del serbio, se quedan fuera de la convocatoria Esteve, Loureiro y Noblejas, éste último sigue con su puesta a punto y su particular pretemporada.

Con los mimbres que tiene en la citación, una de las dudas puede estar en la portería. De momento parece que Stefanovic tiene una ligera ventaja sobre Pawel por el ritmo de competición, pero el polaco ya ha vuelto y en Lorca mostró sus credenciales. Sí podría haber algún movimiento en la defensa, zona en la que siempre han jugado los mismos en la competición liguera. Para la cita en el Mini Estadi, no hay dudas en los costados, que seguirán siendo cosa de Fernández y Pinillos. No obstante, el eje de la zaga podría variar. Con Josema titular, Caro y Joao Afonso se juegan la otra plaza. De momento el portugués ha sido titular pero quizás podría tener la oportunidad el defensa sevillano.

No hay dudas en el pivote, en el que Edu Ramos es una pieza fija. Junto a él estará Javi Lara. El montoreño es el motor ofensivo del equipo, además de ser pieza clave en las acciones de estrategia. Ahora está por ver si Carlos Caballero mantiene su plaza en el centro del campo o Carrión apuesta por dar entrada a Sergio Aguza, que salió del once en Albacete tras estar resfriado y no volvió el pasado domingo ante el Zaragoza. Sí lo hizo en Copa ante el Lorca y su buen hacer puede que le valga para volver al once desde el inicio del duelo. Incluso Markovic, que volvió a marcar en Copa, espera su oportunidad.

Por otro lado, en la línea de desestabilización parece que habrá pocas dudas. Con Jovanovic lesionado, Javi Galán estará por el extremo izquierdo, mientras que Jaime Romero por el derecho. La única variante que quedaría aquí sería Alejandro Alfaro, aunque el onubense pierde potencial en la banda. Por su parte, la otra duda puede estar en ataque. Jona fue titular en los dos últimos partidos ligueros pero Sergi Guardiola, máximo goleador en pretemporada con seis tantos, anotó dos en la victoria copera en Lorca, por lo que se ha ganado también a pulso un hueco en el once. Eso sí, todos los que salgan, deben aportar en defensa, porque es vital para un equipo que quiere crecer desde atrás.