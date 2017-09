"Es el mejor partido desde que estoy aquí"

Luis Carrión no podía ni quería esconder la satisfacción por el gran partido que hizo su equipo ante el Tenerife. El técnico del Córdoba reconoció que estaba "contento porque ha sido un partido muy completo, hemos estado bien siempre, defensiva y ofensivamente,durante los 90 minutos". Ante el gran papel de sus hombres, Carrión no quiso destacar a alguien por encima del resto, aunque valoró el papel de los mediocentros, Edu Ramos y Aguza. "No me gusta mucho personalizar pero en este caso creo que han estado muy bien. Ellos y la presión de los dos puntas ha sido muy buena. Habíamos trabajado el no separarnos en la presión y estar más juntos, y lo hemos conseguido, por lo que me voy feliz", dejó claro.

Para que el equipo diera esa imagen fue necesario cambiar de sistema, algo que Carrión explicó en sala de prensa. "Yo he analizado esta semana nuestros partidos, he visto los goles que nos han marcado y es verdad que si nos hacían tantos goles es porque había que estar más juntos y más compactos. Ir todos juntos a presionar y con el balón estar más cerca también. En Barcelona nos separamos demasiado y nos encararon demasiadas veces a la línea defensiva", analizó Carrión. Por eso era clave "que todos juntos fuerámos un bloque en la presión y ha salido bien; cuando el equipo se deja todo en el campo, hay poco que decir, sólo seguir".

En esa línea de realzar el buen partido de su equipo, tampoco quiso el técnico poner a Pawel por encima de los demás, aunque dejó la portería a cero. "Eso nunca es culpa del portero, aunque ayuda, como tampoco lo es cuando encajamos, es trabajo de todo el equipo. No nos han llegado prácticamente y eso es trabajo de todo el equipo. Tenemos dos grandes porteros y estoy muy contento con el trabajo que hacen ambos", aseguró el preparador catalán.

Carrión se mostró orgulloso de su equipo porque "cuando un equipo está con su entrenador y el entrenador está con su equipo es muy difícil que las cosas salgan mal". Además, aseguró que "el equipo confía en mí y yo confío a ciegas en ellos" para asegurar que "no sé en qué posición acabaremos pero sí que, con este trabajo, haremos un buen año".

También se refirió Carrión a los pitos que se escucharon al ser presentado por megafonía. "A mí que me piten, lógicamente, no me gusta, pero no lo puedo controlar. Estamos en una ciudad que para bien y para mal es extremista. Yo le dije a los jugadores que nos iban a pitar a ellos o a mí. Cuando me pitaban a mí el año pasado yo notaba que el equipo estaba más conmigo. Ojalá no nos pinten porque hagamos las cosas bien, pero si me tienen que pitar, que me piten a mí", aseguró al respecto el preparador catalán, que aseguró tener "ganas de que llegue el miércoles, de pasar la eliminatoria de Copa porque siempre es bonito jugar contra un Primera y si ganamos lo tendremos aquí en el Arcángel", por lo que avanzó que "sacaremos un equipo competitivo para intentar ganar".