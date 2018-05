La mejor cábala es vencer

El gol de Aythami y la épica victoria en el Municipal de Reus han abierto un panorama alentador en el Córdoba para la última jornada del campeonato, el próximo sábado ante el Sporting de Gijón (El Arcángel, 20:30). Los tres puntos conseguidos en tierras catalanas sirvieron para sacar a los blanquiverdes de la zona de descenso tras siete meses y medio, y ahora les permiten depender de sí mismo con todas las de la ley ante los cinco rivales directos que continúan con vida, tras el descenso matemático del Barcelona B en Albacete para unirse a los ya desahuciados Lorca y Sevilla Atlético.

Así, el equipo de Sandoval se salvará siempre que sume un nuevo triunfo en el epílogo liguero ante el cuadro astur, que necesita un punto para certificar su tercera posición y la ventaja de campo en el play off sin tener que mirar a lo que haga el Zaragoza. Pero todo lo que no sea ganar, obligará a visitar los campos de cuatro de sus enemigos -el Nàstic no influye porque, el peor escenario posible, que sería la derrota, no vale al CCF por el goal average-, si bien es cierto que la equis y hasta la derrota dan opciones de permanencia a un conjunto cordobesista que sale bastante bien parado de todos los posibles empates a 48 o 49 puntos -se libra en los cuádruples y quíntuples, y sólo cae en dos dobles y dos triples- que aún pueden darse en el cierre de la temporada en Segunda División. Tanto es así que se salvaría en el 88,48% de los casos, un porcentaje que dobla, por ejemplo, al del Almería, que es el que ahora tiene menos papeletas: 44,33%.

Las cuentas del Sporting son más sencillas: necesita sólo un punto para terminar tercero

A la remontada en busca de esa salvación que parecía imposible iniciada por el cordobesismo en bloque hace 15 jornadas todavía le queda un capítulo final no apto para cardíacos. Un cierre de campeonato en el que sólo un partido, el que dirimirán los dos últimos de la tabla, no tendrá algo en juego; en los otros diez, habrá sangre, sudor y muchas lágrimas, unas de alegría y otras de tristeza. Cinco equipos están en la pelea aún por los dos últimos billetes para el play off y uno más, seis, por evitar el último pasaje con destino al pozo de la Segunda B. Entre ellos el Córdoba, cuyas cuentas en función de su resultado ante el Sporting son las siguientes:

Si gana...

Se salva siempre, porque al llegar a la última jornada fuera del descenso, el CCF depende de sí mismo. La victoria, que sería la cuarta consecutiva e igualaría su mejor marca de la temporada, sería sinónimo de permanencia, sin importar lo más mínimo lo que haga el resto de rivales. Con los 48 puntos actuales, el conjunto de Sandoval se dispararía a los 51. Sería el mejor broche posible y la única posibilidad de deja a un lado las cábalas. Pero hay otros caminos más enrevesados.

Si empata...

Se salva si se da uno de los condicionantes siguientes: no gana el Almería, no gana el Albacete, pierde la Cultural o pierde el Alcorcón. De esta manera, con tantos equipos implicados y teniendo a tres de ellos por debajo en la tabla, sumar un punto ante el Sporting y alcanzar los 49 puede resultar válido para el Córdoba.

Sobre todo porque en los posibles empates está bien situado porque tiene ganado el goal average al Almería, el Albacete y el Alcorcón, mientras que lo tiene perdido con el Cultural y el Nàstic. Así, si hubiera que recurrir a ellos, el único sería a 49 puntos, donde ya quedaría descartado el conjunto almeriense. Y de las 14 combinaciones posibles con el resto, todas sonríen a los blanquiverdes menos tres casos: el simple con la Cultural o el Nàstic, y el triple con ambos implicados.

Si pierde...

Se salva, de manera simplificada, si se da uno de estos tres supuestos: pierde el Almería, pierde el Albacete o empata el Almería y puntúa la Cultural. Y es que el subidón que ha pegado el Córdoba en la clasificación tras su triunfo en Reus hace que incluso caer en la final de las finales ante el Sporting no signifique necesariamente perder la categoría.

Es más, echando mano de las matemáticas, con esos empates simples y múltiples que pudieran darse a 48 puntos (un total de siete), sólo hay dos que condenarían a los blanquiverdes: que sea la Cultural la que comparta puntuación, bien en solitario o bien junto al Almería. Con las demás, el sufrimiento valdría siempre la pena, aunque quite años de vida. Pero es el sino del cordobesismo, una razón de ser que el sábado volverá a formar parte de una historia que ojalá termine como merece. Porque ya no hay más.