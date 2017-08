El medio como virtud

Precisamente el gol de Sasa en la jornada inaugural abrió la veda realizadora de los jugadores de segunda línea, tan importante para descargar de presión a los delanteros y, sobre todo, en un CCF que juega con sólo un punta de referencia. Los otros tres han tenido una firma idéntica (Edu Ramos, Javi Galán y Jovanovic), lo que refuerza aún más posición fundamental que la medular tiene en los esquemas de Carrión.

Junto al cordobés ya han actuado Sergio Aguza, que por ahora es su pareja de baile siempre que esté apto, y Carlos Caballero, sustituto del madrileño en la cita más reciente por el proceso febril que pasó en los días previos. Con Markovic ya como goleador ante el Cádiz, quedan en la recámara aún Álex Vallejo, relevo natural de Edu Ramos, y Esteve.

Ante el Cádiz, el tempranero 0-2 obligó a cambiar al paso a la media hora -el técnico pasó a jugar con dos puntas, retrasando la posición del pivote al eje de la retaguardia-, pero en Albacete, ante su exequipo, el malagueño lució su mejor virtud, firmando quizás su actuación más completa como cordobesista. Y no sólo por el gol, su primero defendiendo los colores blanco y verde y que sirvió para abrir la goleada, sino por la consistencia y el equilibrio que dio a la zona ancha.

En ambos partidos, aunque en el primero ante el recién ascendido conjunto murciano se espera la aparición de los menos habituales, lo normal es que Carrión mantenga su apuesta por el 4-3-3, en el que la línea del centro del campo es básica. De momento, un reforzado Edu Ramos se ha adueñado de la demarcación de mediocentro posicional, siendo el encargado de cubrir la salida de zona de los zagueros en el juego sin balón, y de ofrecer el primer pase en la construcción al meterse entre los centrales.

Aunque el club no quiso marcar plazos para su reingreso en la dinámica del grupo, su concurso el domingo en la cita ante el Zaragoza está prácticamente descartada, entre otras cosas por la voluntad del cuerpo técnico de no forzar situaciones que puedan desencadenar en una dolencia más grave y un tiempo de baja más prolongado. Con todo, si la evolución es la normal, el volante deberá estar disponible para el doble compromiso de la próxima semana ante el Lorca, en Copa, y el Barcelona B, en Liga.

Babin y Armando, dos opciones para la zaga aragonesa

Después de incorporar a una docena de jugadores, más los que han promocionado desde el Deportivo Aragón, el Zaragoza aún busca un último refuerzo en el mercado. Natxo González pidió la pasada semana un nuevo fichaje para fortalecer la defensa, pues "quizás podemos necesitar gente que nos dé un poco más de consistencia y experiencia, tener más posibilidades como pretendíamos desde un comienzo. Quizá nos falta un poco de poso, no de calidad ni potencial, pero sí asentamiento o experiencia". Con esas características, dos de las opciones que maneja la dirección deportiva maña son el excordobesista Armando Lozano, libre tras finalizar su vinculación con el Elche, y el ex del Lucena Babin, que no cuenta para el Sporting de Gijón.