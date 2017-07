Un maratoniano estreno

Porque tras esa primera toma de contacto, y ya por la tarde, llegó el turno de ver de corto a los nuevos profesionales elegidos para conducir el nuevo proyecto. Carrión, fiel a su estilo y con la ayuda del que será su segundo este curso, el onubense Vicente Fuensalida, convirtió en protagonista desde el primer momento al balón, fiel compañero de los futbolistas durante más de una hora de trabajo bajo unas temperaturas altísimas que no mermaron el ánimo de los numerosos aficionados presentes.

Tampoco estuvieron presentes en la primera jornada de trabajo el polaco Pawel Kieszek, con permiso del club para terminar de recuperarse de la operación en el dedo que se realizó el pasado junio, así como Bijimine y Abel Moreno, cuyo futuro está lejos de Córdoba. Sí estuvo pese a las dudas suscitadas en los últimos días Carlos Caballero, que fue de los últimos en pasar un examen médico exhaustivo en San Juan de Dios que dio el pistoletazo de salida a un primer día cargado a más no poder.

El remozado proyecto del Córdoba ya está en marcha para preparar su concurso en la temporada 17-18, en la que nuevamente partirá con el único objetivo de pelear por el ascenso a Primera División. El conjunto blanquiverde tuvo una puesta en escena maratoniana, con una jornada que para muchos se alargó hasta las 15 horas, las que fueron desde la ronda de reconocimientos médicos de la mañana a la presentación de las equipaciones y los nueve fichajes ya confirmados de bien entrada la noche. En medio, y como plato principal, un entrenamiento de algo más de una hora de duración bajo un intenso calor que no frenó el ánimo de un centenar de aficionados, que dieron color al graderío de la Ciudad Deportiva para ver en acción por primera vez a los que desde ya son los nuevos gladiadores de El Arcángel.

Deivid, presentado en Valladolid: "El fútbol cambia como la vida"

Después de tres días de entrenamientos bajo las órdenes de Luis César Sampedro, el Valladolid presentó ayer a Deivid como uno de los integrantes de su nuevo proyecto deportivo con el único objetivo de pelear por el ascenso a Primera División. El grancanario estuvo acompañado por el director deportivo del club, el cordobés Miguel Ángel Gómez, que admitió durante el acto que "no hubo acuerdo económico" con el Córdoba para hacerse con los servicios del zaguero. El técnico pucelano admitió que "hay una relación cordial" con los blanquiverdes, que a su juicio "podían haber tensado mucho más" la negociación. Por su parte, el futbolista explicó su extraña salida de la entidad cordobesista, en la que jugó un total de 80 partidos en las tres temporadas que defendió la camiseta blanquiverde: "Ha entrado gente nueva en la dirección deportiva y por lo que sea no reunía el perfil que ellos querían". Deivid puntualizó que "un día antes de casarme estaba en Córdoba y en mi boda casi estaba en Valladolid", en clara alusión a la llamada por parte de Cándido Cardoso, adjunto a la dirección de fútbol del CCF, que el pasado jueves 7 de julio le abría la puerta de salida. "La gente me quería. Era unos de los capitanes. Estaba contento y cómodo, pero el fútbol cambia como la vida", sentenció.