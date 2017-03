Una mancha de mora con otra se quita

"Es imposible que entrenando así las cosas no vayan bien". Luis Carrión está convencido de las opciones de éxito de su equipo, hoy ante un Zaragoza "fuerte pero ganable", y siempre. Pero sabe que para alcanzar esa gloria es necesario plasmar el día del partido todo lo ejercitado durante la semana y, a ser posible, cortar de raíz la sangría de expulsiones porque "como estamos ahora, si estamos con once tenemos muchas posibilidades de ganar".

Sin mostrar preocupación alguna por la duda de Héctor Rodas y Antoñito, en cuya demarcación se suma la de Pedro Ríos, porque "tenemos gente para jugar ahí o a pierna cambiada, que con carrileros no es tan complicado", el preparador cordobesista tiene claro que para el choque de hoy "sería importante tener el balón porque el Zaragoza presiona arriba y, cuando roba, es muy vertical con Ángel, Cani, Lanzarote... Hay que recuperar lo antes posible tras pérdida y llegar con gente arriba siendo serios atrás; puede ser partido propicio para ser agresivo en ataque y tener presencia ofensiva".

Carrión es consciente de que el cuadro maño "siempre que esté en Segunda tiene el objetivo de subir porque es un grande". Pero esta temporada le está costando mirar hacia arriba, en parte porque se está mostrando como un equipo "irregular; he visto todos sus partidos y tienen un equipo con pegada, calidad y manejan la estrategia; es fuerte pero ganable, como todos los de la categoría".

Pero más allá del rival, el Córdoba tiene que hacerse fuerte como local y dar continuidad al triunfo de hace dos semanas con el Alcorcón que permite ver "las cosas diferentes". Tanto es así que Carrión admitió que el grupo tiene "ganas de volver" a El Arcángel para tratar de sacarse "la espina de la semana pasada. Tenemos dos partidos importantes -tras el Zaragoza vendrá el Numancia- y esperamos que la cosa salga bien, porque es imposible que entrenando así las cosas no vayan bien".

Ese disgusto de Tarragona dejó muy tocado al CCF por cómo y cuándo se produjo, si bien el técnico apuntó en su comparecencia semanal que pensó que "iba a ser más difícil" levantar el ánimo de un equipo al que ha dejado claro que "la valoración debe ser la misma sea cual sea el resultado. El equipo lo vi bien, con once mejores que ellos y con diez no perdimos la cara nunca, con gente como Javi Lara o Alfaro que se sacrificó por el bien del equipo; sólo saqué conclusiones positivas". "Llevamos un mes bueno, acompañen o no los resultados, y el otro día lo que hizo el equipo es para sentirse orgullosos; en los primeros 15 minutos disfruté con el equipo", continuó.

Cuestionado por el cambio de meta, Carrión explicó que su decisión "va más allá de los partidos y Razak es buen portero". Como era de esperar, el preparador valoró el rendimiento del ghanés, que "el día de Levante cometió un error y luego estuvo bien; en los demás no ha tenido mucha incidencia, aunque el otro día quizás el gol". "No hay otra decisión que no sea deportiva", sentenció para acallar los rumores de algo extradeportivo en la suplencia de Pawel.

Por último, el catalán también se refirió a la racha de expulsiones del equipo, dejando un mensaje claro para el vestuario: "Si estamos con once, tenemos muchas posibilidades de ganar tal y como estamos ahora; no podemos quedarnos con diez por tonterías, hay que evitarlo, lo hemos hablado y el equipo está concienciado. Aunque la situación es de nervios, hay gente veterana que debe saber que no se puede caer en eso porque es dar una ventaja muy clara al contrario".