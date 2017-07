La madurez plena de Fernández

Con permiso del explosivo Miguel Loureiro, el costado diestro de la defensa del Córdoba 17-18 parece que será para José Manuel Fernández. El cordobés por fin ha conseguido regresar a casa, sobre todo tras la enorme frustración que supuso su no retorno en el último mercado de invierno, y llega responsabilizado del nuevo rol que le toca desempeñar en un equipo con el que espera cumplir su sueño de jugar en la máxima categoría: "Mi mayor ilusion es vestir la blanquiverde y si es en Primera, mucho mejor".

Fernández llega consciente de que "la responsabilidad debe ser máxima" para acercar el éxito a un grupo que "va a dar todo para que Córdoba y la afición estén orgullosos", pues su primer gran reto pasa por "cumplir con las expectativas de la gente y hacerlos disfrutar". A su modo de ver, "el equipo va a estar capacitado para llevar el peso de los partidos, Luis (Carrión) lo tiene claro y la gente tiene ganas de crecer y hacer cosas importantes, lo que nos puede venir bien".

Así, el defensa cordobés se atreve a meter al CCF en un grupo de "muchos equipos con el mismo objetivo" de estar en la pelea por el ascenso, ya sea directo o vía play off, donde también incluye a los recién descendidos Granada y Osasuna, o a uno de los participantes en la última promoción, el Cádiz (primer rival liguero en El Arcángel de los hombres de Carrión). Sólo un mínimo ejemplo de los aspirantes, porque, a su juicio, ese mismo deseo "lo tienen 15 equipos y no sirve de nada, porque todos nos pondrán las cosas difíciles".

Ante esta situación, Fernández apuesta por mirar hacia dentro y trazar un plan que pasa por "ganar el domingo y ver el siguiente partido cómo se da". "No quiero hacerme una idea a largo plazo porque sabemos cómo es el fútbol, aunque ojalá podamos estar felices en junio, que será señal de que hemos hecho algo bueno", apostilló el cordobés.

Ese día a día cambiante lo ha vivido en su propia piel el lateral derecho, que admitió que "la Navidad pasada fue el momento que más cerca estuve de volver y el que más frustración me causó porque ambas partes teníamos muchas ganas, pero surgió un problema ajeno a nosotros", en relación a la transferencia frustrada desde el Oviedo. Todo cuajó este junio, para convertirlo en parte de una profunda reestructuración del equipo blanquiverde que "el tiempo" dirá si ha sido buena o mala, pues "no sabemos qué nos va a deparar el futuro, lo sabremos a final de temporada". Eso sí, del empeño de Fernández, no quedará duda.