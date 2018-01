La lesión de Ramos queda en un golpe

"Esperaba lo peor por el dolor tan grande que tenía. Las pruebas realizadas hoy (por ayer) indican que sólo fue un susto. Nada ni nadie podrá conmigo y espero que todo evolucione bien y estar a tope estos días". Con este mensaje en su perfil personal de Instagram, que llegó de forma paralela a un parte médico benévolo facilitado por el club, Edu Ramos confirmó que en la mañana de ayer que la lesión que le obligó a retirarse del terreno de juego de La Romareda quedó en un simple susto. Así, el centrocampistas malagueño no está descartado ni mucho menos para recibir al Barcelona B el próximo domingo (El Arcángel, 20:00).

Edu Ramos fue sustituido ante el Zaragoza en el minuto 15, después de sufrir una dura entrada de Alberto Benito en su rodilla derecha. Ver salir del verde al pivote en camilla y con evidentes signos de dolor no presagiaban nada bueno. Sin embargo, las pruebas médicas a las que sometió ayer a su regreso de tierras mañas quitaron hierro al asunto. Según la nota facilitada por el club blanquvierde, sufre "una fuerte contusión con edema óseo", por lo que como viene siendo habitual, será "la evolución clínica" la que marque su reingreso a la dinámica normal de entrenamientos. Pero viendo la predisposición del jugador y el hecho de que el próximo compromiso ante el Barcelona B sea el domingo, lo más normal es que Edu Ramos pueda estar a disposición de Jorge Romero.