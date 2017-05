"Nos estamos jugando la vida"

"Hay que ganar sí o sí, jueguen los que jueguen". Con un mensaje así, sobra seguir hablando de la importancia que el partido de hoy ante el Reus tiene para un Córdoba que se está "jugando la vida" en estos cinco capítulos finales de la temporada. Luis Carrión y sus hombres son conscientes de la trascendencia del choque ante "un equipo que sabe a lo que juega" y que aterriza en El Arcángel con los deberes prácticamente hechos en su carrera por la permanencia tras sus dos últimas victorias también ante rivales directos. Una situación que para sí quisieran los blanquiverdes, a los que el técnico ve "responsabilizados para ganar los tres puntos" con la ayuda de una afición que "se ha volcado" provocando "un clima diferente en la ciudad, que es importante" para afrontar con mayores garantías de éxito una nueva final.

Carrión sabe que el Reus es "un equipo compacto", por lo que "para ganar tenemos que dar todo lo que tenemos dentro y lograr así tres puntos que son muy necesarios". En su análisis del rival, el catalán advierte que es un conjunto que "cuando puede trata de tener el balón y si no, juega más en largo; cuando el equipo rival tiene balón, presiona arriba, y si le superan, repliega rápido y defiende bien con dos líneas de cuatro bastante solidarias que le hacen ser un equipo sólido".

Hay un clima diferente en la ciudad y es importante; todo el mundo se ha centrado en ayudar al equipo"

Sin embargo, si algo ha quedado claro en las últimas semanas es que más allá de las virtudes del enemigo, lo más importante es la versión que se vea del Córdoba. "Hay que olvidarse de todo lo anterior y centrarse en lo que hay que hacer para salir de esta situación, hay que centrarse en hacer un buen trabajo", insistió Carrión, que considera vital el apoyo incondicional de la grada para dar un primer zarpazo antes de arrancar: "Todo el mundo ha olvidado todo lo demás y se ha centrado en ayudar al equipo".

Claro está que eso debe tener continuidad luego con el juego del equipo, o más bien con su actitud sobre el terreno de juego. "Hay que demostrar que nos estamos jugando la vida, y que la gente lo sepa, que el rival lo sepa. Eso es lo que tenemos que hacer, y lo que trato de inculcar; necesitamos gente que entienda que hay que dejarlo todo en el campo, con más o menos acierto", argumentó el preparador cordobesista, que al margen de responder a las críticas sobre su gestión del equipo porque "cuando se gana hay una lectura y cuando se pierde otra", se centró en enumerar los aspectos básicos para superar al Reus, que pasan por "tratar de estar acertados en las dos áreas, ser contundentes atrás, más que otras veces, ser contundentes arriba". "Pero hay que salir con todo, hacer el mejor partido con intensidad, ser verticales y agresivos y creo que es lo que vamos a hacer", continuó.

Carrión, que no tiene dudas sobre "un equipo que va a muerte" con sus ideas, defendió también su última alineación con Alfaro como referencia ofensiva porque aunque "no es un punta específico, con punta hemos jugado siempre". Y se lamentó de que si el resultado en Getafe hubiera sido otro bien distinto, la opinión generalizada hubiera girado sobre su "gran acierto" y no "qué desastre de Carrión". Sea de una forma o de otra, el catalán prepara ya un once "competitivo" para hoy porque "lo que tenemos que hacer es conseguir los tres puntos". Que así sea...