"Todos nos jugamos mucho"

El técnico del Córdoba, Luis Carrión, se mostró contrariado por la dolorosa derrota que su equipo encajó ante el Lugo y reconoció que no sabía el motivo del bajón de sus hombres tras el descanso. "No lo sé, podía dar mil excusas pero no lo sé", apuntó el preparador barcelonés, que explicó que tras los primeros 45 minutos "lo que hemos pretendido es alargar un poco más el campo con Moha, que nos diera profundidad y que Juli tuviera espacios por dentro, pero no hemos tenido mucho el balón". Además, apuntó que "queríamos que Javi Lara apareciera también por dentro. Hemos tenido demasiada precipitación, hemos hecho muchas faltas y algún fuera de juego que no hay que hacer". Carrión reconoció que "no hemos leído bien el partido, en la primera parte hemos estado bien pero en la segunda, con el marcador en contra, nos hemos precipitado demasiado".

No quiso buscar el técnico excusas en el estado del césped del Anxo Carro, después de toda la lluvia que cayó durante la jornada en la localidad lucense. "Yo creo que no ha sido influyente. A pesar de todo lo que ha llovido se podía jugar al fútbol", apuntó Carrión, que reiteró que "en la primera parte hemos tenido fases buenas y luego en la segunda hemos estado muy precipitados, queriendo llegar demasiado rápido". Ante esa precipitación de su equipo, Carrión explicó que "ellos manejan bien ese tipo de situaciones, tienen dos centrales grandes que van bien de cabeza" y reconoció que "teníamos que haber tomado de otra manera la segunda parte". Además, explicó que "sacando a Bergdich hemos metido a Javi por dentro que es el que tiene más claridad, pero tampoco lo hemos conseguido". Con todo el técnico aseguró que tenía que revisar el partido para "analizar cosas con más tranquilidad para ver qué es lo que ha fallado".

Sobre su situación, muy discutida por la mala racha, explicó que "no soy el indicado para valorar eso. Yo intentaré seguir trabajando, haciendo cosas bien para que la dinámica cambie". Y es que, el barcelonés cree que "nos hace falta un resultado y levantar los ánimos porque todos nos jugamos mucho y tenemos que saberlo".