"Yo juego fácil, no me voy a poner a hacer bicicletas""Me siento como un líder del equipo, me siento fuerte"

Es tan sencillo fuera como dentro del campo. No quiere pensar en el futuro, pero está a gusto en Córdoba y, si tuviera que salir, preferiría seguir en Andalucía, pues es "muy de sol". Edu Ramos (Churriana, 1992) es una de las piezas clave en la reacción del equipo, fijo para Sandoval y un líder silencioso que disfruta haciendo el trabajo sucio que permite que otros luzcan. En León espera otra batalla, en la que luchará sin mirar que está apercibido y dejándose, como el resto, "la piel" en el verde.

-Ilusión, nervios, responsabilidad... ¿Qué hay más para León?

Me dolería más descender tras todo el esfuerzo que hemos hecho, pero creo que al final dará sus frutos"No sé si está valorado o no, pero en el fútbol, si defiendes bien, tienes muchas posibilidades de ganar"Míchel era muy, muy bueno, le tengo mucho respeto; Unai ha cambiado algunas cosas, esto es de todos"La idea es sacar un resultado positivo en Madrid, todos los equipos saben que es muy difícil el Pizjuán

-Es un partido muy bonito y motivador, y al que queríamos llegar igualados a puntos o incluso por delante tras estar todo el año distanciados de los equipos de arriba. Llevamos toda la semana entrenando con mucha ilusión para intentar conseguir los tres puntos allí, que son muy importantes.

-¿Dolieron mucho los dos goles finales de la Cultural en Granada?

-Estuve viendo el partido y cuando metía el Granada me alegraba muchísimo, pero ya sabemos cómo es esta competición, que hasta que no pita el árbitro... y empataron in extremis. Pero eso ahora importa poco; el domingo tenemos que hacer nuestro partido porque dependemos de nosotros mismos.

-¿Hubiera sido diferente el partido si el Córdoba hubiera llegado por delante en la clasificación?

-No creo, porque ahora todos los partidos son muy importantes. Si ganamos allí no estamos salvados, pues si la semana siguiente en casa con el Huesca perdemos, no sirve de nada. Esta semana tenemos que ganar sí o sí, y la que viene ya se verá. Es muy importante trabajar como lo estamos haciendo, llegar allí a León y sacar nuestras armas para lograr los tres puntos.

-¿En el vestuario ven también que es el partido con mayúsculas, y no sólo por los puntos sino por el golpe anímico?

-Todos los partidos son finales para nosotros porque si no ganas te quedas ahí hundido. Este también lo encaramos como una final, como el partido más importante de nuestras vidas. De momento, así se está notando, que cada minuto que pasa la gente se lo deja todo en el campo, y esta semana se tiene que notar más que nunca.

-¿Mejor jugar antes para meter presión o al final, sabiendo ya qué han hecho los rivales directos?

-Me da igual jugar o antes que después porque al final son 90 minutos y tienes que ganar como sea.

-El Reino de León estará lleno, y entre ellos 300 valientes cordobesistas. Es un partido de los que gusta jugar, aunque esta vez la presión será en contra.

-Sabemos que ellos van a hacer su fútbol, juegan en casa y pueden ejercer esa presión sobre el árbitro y tal, pero tenemos que tener calma, sea cual sea el marcador, y saber que hasta que no pite el árbitro no sabemos lo que puede pasar, y jugar esos 90 minutos con tranquilidad y haciendo nuestro partido.

-De momento, las últimas cuatro finales ante rivales directos (Alcorcón, Nàstic, Lorca y Sevilla Atlético), han sido todo victorias. El equipo ahora se ve que sabe jugar este tipo de partidos.

-Todo lo que estamos jugando ahora son finales, y contra los rivales directos juegas con esa presión de que tienes que ganar sí o sí, y más nosotros que estando todo el año abajo no tenemos margen de error. Es verdad que se nos ha dado muy bien hasta ahora, pero esta semana tenemos otro rival que está ahí abajo en la pelea, y nos dejaremos la piel en cada acción para que sumar los tres puntos.

-Había 13 puntos de desventaja, que llegaron a ser 14 en el transcurso del partido ante el Valladolid, y ahora el déficit es cero. Sólo queda confirmar la remontada.

-La dinámica que traemos es muy buena. Parecía que estábamos ya descendidos prácticamente, con un bloqueo, quizás mental, que hacía pensar que era difícil sacar esto, pero desde la llegada de Sandoval el equipo ha sacado esa garra y se está transmitiendo dentro y fuera del campo que somos un buen grupo que remamos todos en la misma dirección.

-El Córdoba, en el curso 04-05, ya intentó una reacción similar que se derrumbó en la penúltima jornada. ¿Dolería más caer ahora tras tanto esfuerzo?

-Claro. Me dolería más tras todo el esfuerzo que hemos hecho, que no serviría para nada. Al fin y al cabo estaba ya que no quería luchar, y hemos remontado esos puntos. Pero no quiero pensar en eso porque todo el esfuerzo que estamos haciendo al final creo que dará sus frutos y el Córdoba permanecerá la próxima campaña en Segunda.

-¿Qué ha aportado Sandoval al vestuario, más allá de lo que se ve en el campo?

-Nos transmite mucha motivación en cada charla, habla mucho con los jugadores y nos transmite la confianza que tiene en nosotros, y eso es muy importante. Hay jugadores con pocos minutos que los tiene a tope. Es un motivador nato y eso es muy importante.

-Y en el verde, ahora se ve que el equipo compite y es fiable.

-Antes es verdad que de dos jugadas que nos llegaban, nos hacían tres goles, y ahora el equipo está más juntito, hay más comunicación dentro del campo, con gente veterana como Aythami o Reyes que saben cómo va este mundo, y eso se nota también.

-Otro detalle es que por fin el equipo se ha dado cuenta de la importancia de cortar las transiciones cuando no está posicionado.

-Es cierto. Nosotros atacábamos, pero en dos pases el rival se plantaba en nuestra área, y así hemos recibido muchísimos goles. Ahora el equipo está más juntito, sabemos a lo que jugamos, y ahora cuando atacamos tenemos esas vigilancias para que no puedan correr, no se sientan cómodos... Y la presión tras pérdida, que es lo que nos está dando la vida.

-Edu Ramos, titularísimo. La alineación es usted y diez más.

-Estoy jugando todo y para eso es para lo que entreno y trabajo día a día. Los jugadores queremos entrenar y estar el fin de semana en el once ideal. Estoy contento por la confianza que me está dando el míster y espero seguir así, dando el cien por cien de mí.

-Está apercibido. ¿Piensa eso uno cuando está en el campo?

-Sí que lo piensas, pero da igual, pues hay muchos compañeros que están deseando entrar y todos, como se vio el otro día con muchos que no venían jugando, están dando un nivel excelente. Voy a competir como el que más y, si me tengo que llevar la quinta tarjeta, pues la siguiente semana saldrá otro compañero para competir al máximo y seguro que irá bien.

-Lo que suele variar es su pareja. ¿Con quién está más a gusto?

-Es verdad que he jugado con muchos compañeros y me siento bien con todos, porque todos trabajamos en la misma dirección.

-¿Mejor con balón o sin él?

-Bueno, yo con balón juego fácil, no soy muy vistoso y quiero que mis compañeros jueguen, y sin él intento correr, correr y correr para parar las contras; es un juego menos vistoso, pero cuando los resultados se sacan, se nota más.

-Muchas veces el fútbol quizás es más fácil de lo que parece.

-Lo que un jugador tiene que tener en mente es su capacidad: si sabes hacer esto bien, púlelo y hazlo lo mejor posible. No me voy a poner a hacer bicicletas ni chilenas porque no es mi juego; mi juego es jugar fácil, y muchas veces es verdad que nos equivocamos por querer hacer más de la cuenta. Tenemos que jugar fácil y que cada uno exprima al máximo su punto fuerte.

-No sé si eso es algo que Sandoval dejó claro a su llegada, como punto para recobrar la confianza.

-Está claro que en los primeros partidos tras un cambio de entrenador quieres no equivocarte, hacerlo fácil, que todo lo que hagas salga bien... A partir de ahí la confianza ha ido creciendo y se está notando en muchos jugadores que no estaban jugando y ahora lo están jugando todo.

-Defender está poco valorado y es tan importante como atacar.

-Lo que está claro es que llevo casi todo el año jugando y cuando no se sacaban los resultados, no se veía tanto mi juego; y ahora como estamos ganando y en una dinámica muy buena, se está viendo más. No sé si está valorado o no, pero lo que está claro es que en fútbol, si defiendes bien, tienes muchas posibilidades de ganar.

-¿Echa uno cuentas para estas seis jornadas o mejor seguir con el mensaje de partido a partido?

-Lo hacemos, pero al final son un par de minutos de conversación antes de centrarnos en el fin de semana, en el partido que nos toca. Está claro que tienes que ganar, si pierdes no te sirve de nada, y lo que importa es el partido más inmediato, que ahora es la Cultural.

-¿El equipo es consciente de que puede llegar una derrota?

-Claro que sí, porque si pierdes en León, Dios no lo quiera, no estamos descendidos; y si ganamos, tampoco estamos salvados matemáticamente. Hay que seguir peleando, compitiendo, sacar los resultados lo antes posible, porque si sacas dos o tres partidos seguidos con más tres tendrás más tranquilidad porque tendrás ese margen, pero hasta que las matemáticas no digan que estamos salvados... Este partido hay que ganarlo sí o sí, pero si se pierde tendremos que seguir remando en la misma dirección, como estamos haciendo, para conseguir el objetivo.

-¿Sería entonces el momento de hablar de su renovación?

-No he tenido ningún contacto y no pienso ahora mismo en eso. Mi idea principal es salvar al equipo y, cuando se consiga el objetivo, ya veremos si el club cuenta conmigo o no, pero ahora no pienso en nada de mi renovación.

-En febrero llegó a decir que no le importaría seguir incluso en Segunda B, pero ahora con el Málaga en Segunda...

-Siempre he dicho que estoy muy contento aquí, mi familia y mis niños están felices y la verdad es que miro mucho por ellos. No me importaría seguir, aunque hay muchos rumores porque yo soy de allí (de Málaga) y me podría interesar volver, pero no he tenido contacto con otros equipos porque lo único en lo que pienso es en entrenar lo más fuerte posible y lograr el objetivo, que es lo primordial.

Edu Ramos posa delante del escudo del club de la zona mixta

-¿Rakitic ya no está en venta?

-Hombre, no, ni antes. Es una tontería. Se explica muy fácil. Estoy bien aquí, pero también si viene algo con lo que yo me sienta seguro, no voy a dejar de apretar para hacerlo. Pero estoy muy a gusto en el Sevilla. Tengo mucha ilusión por sacar esto adelante, me siento como un líder del equipo, me siento fuerte. No sé si me siento importante o no. Es mejor sentirse bien dentro del equipo y en el campo, entenderte con los jugadores, tener una buena relación con el entrenador... Así es como se pueden sacar las cosas bien adelante, estando todos juntos. Para mí no hay una razón para cambiar.

-¿No habrá otra operación relámpago de aquí al jueves?

-Yo no espero nada, pero ya sabemos cómo es el fútbol. Hemos visto el ejemplo de Diego López, todo fue muy rápido. Yo no voy a presionar por salir, porque me siento muy bien. Sólo si viniera algo bueno para el club y para mí, lo pensaríamos. Pero les he dicho al presi, a la gente del club y a mi mujer que se queden tranquilos. Los futbolistas que están bien en un sitio no necesitan cambiar nada.

-¿En su hogar lo ovacionaron más que en Nervión el lunes?

-Sientes algo especial cuando eres aplaudido así. Mi familia lo vive todo más cerca, lo llevan muy dentro, son socios y es una situación muy especial. Cuando llego a casa, la primera hora y media nos la llevamos hablando del partido, de todos sus pormenores...

-¿No se agobia con eso?

-No, porque yo lo vivo también así. Yo cuando estaba en Basilea vivía el fútbol en la grada como un hincha, desde pequeño. Le tengo mucho cariño al club. Han estado en Málaga haciendo la preparación de invierno y han venido a verme el presidente del Basilea, el jefe de prensa, me regalaron una camiseta... Y aquí, igual, me encanta hablar de fútbol.

-Hay otro aire. Ha coincidido todo, empieza la segunda vuelta, cambio de entrenador, clasificación para la semifinal de Copa, la afición olvida las discordias...

-Sí, pero no quiero dar mucha importancia a todo eso. Sólo es un partido, y no podemos olvidar lo que ha pasado. Es lo que nos ha dicho el míster, que ni somos tan buenos, ni éramos tan malos. Todavía hay muchas cosas que mejorar, te ayuda ganar partidos, y más si es de esta forma, y con el apoyo de la gente. Hemos visto la importancia que tiene la grada para nosotros. Con su apoyo todo te sale mejor, se nota muchísimo. Pero queda mucho, y hay que saber cómo está la situación para no relajarse. Ya hemos visto que lo sabemos hacer y hay que repetirlo cada partido.

-¿Tanto ha influido la llegada de Unai Emery? ¿O sólo es el resorte del cambio de entrenador?

-No sé, Míchel era un entrenador muy, muy bueno. ¿El cambio...?, no sé si es por eso. También trabajamos muy bien con Míchel y empezamos superbién la Liga. Luego no sé lo que pasó. Sería demasiado fácil decir que ha sido sólo el cambio del entrenador. Tengo mucho respeto al trabajo que ha hecho Míchel con su cuerpo técnico, y por eso no podemos decir que ha sido clave el cambio de entrenador. Hay que sacar la situación entre todos. Unai Emery ha cambiado algunas cosas, pero hay que ver las cosas claras. Si haces un partido bueno y te relajas estás igual.

-El Sevilla lleva cuatro partidos con Emery y no hay que echar las campanas al vuelo, pero el cambio que se percibe, ¿es por actitud o por factores tácticos?

-No sé. Si cogemos 100 entrenadores, los 100 van a ser diferentes, la idea puede ser parecida, pero hay diferencias. Uno quiere más que suba el lateral derecho o el izquierdo, o que se queden uno o dos medios... La idea de Unai es diferente a la de Míchel, no sé decir si una es mejor que la otra. Llevamos con Unai cuatro partidos y si seguimos así entonces habrá que decir que era mejor de esta manera, que le venía mejor al equipo.

-¿Hay muy diferentes conceptos tácticos?

-Por ejemplo, hay cosas diferentes, entre que el portero saque en corto a que lo haga en largo... El míster intenta sacar cosas nuevas, me ha hablado de jugar a ratos en la izquierda. Él sabe que mi sitio es por dentro, pero si me ve bien, jugaré ahí si es necesario. En la selección he jugado muchos partidos en la banda, pero en Croacia hay un pivote defensivo con Modric, es otro concepto. Si le viene bien al equipo, para mí, perfecto.

-Quedan cuatro meses de competición, ¿hay tiempo todavía para meter al Sevilla en Europa?

-Yo creo que no podemos pensar en lo que pase en cuatro meses. Hay que pensar en este jueves, y después el domingo, y así, partido por partido. En la Liga todo es posible, lo vemos en los resultados de cada jornada. Hay que seguir creyendo en esto, sumando, y al final yo creo que todo es posible. Si seguimos así y entramos en una racha buena, todo es posible.

-Uno de los mensajes de Emery es jugar cada partido como si fuera el último, sin ir más allá...

-Eso es importante. Y más viniendo de la situación que teníamos. Ahora ponerse a pensar en mayo o junio no creo que sirva para nada, no beneficia. Como dice el míster, en casa hay que ganar todos los partidos, hay que ser muy fuertes y si sumas dos o tres partidos como el del Granada, todo puede salir bien. Lo mismo que antes tuvimos una racha negativa ahora podemos entrar en una positiva y con tres o cuatro partidos estás muy cerca otra vez. Pero hay que pensar sólo en el partido siguiente. Si el rival después es mejor que tú, vale, que lo demuestre, pero debe ser muy, muy bueno para ganarnos. Ésa es la idea.

-¿Cómo está el vestuario ante la ida de la semifinal de Copa?

-Sabemos que el Atlético es un equipo muy, muy fuerte, y más en casa. Es muy complicado ganarles allí. El camino hacia la semifinal no fue fácil. Es una competición especial, será muy difícil, pero ya hemos visto cómo se puede ganar al Atlético. Todos vamos pensando cómo preparar el partido, por qué no salió este jugador, por qué jugó el otro... Hay que ser fuertes, duros, es un rival muy complicado.

-Será un partido de alta tensión...

-Nosotros pensamos en sacar nuestro mejor fútbol, podemos sacarlo. Sabemos de su agresividad, pero no pensamos en árbitros ni nada. Será un partido muy intenso, y espero que al final ganemos nosotros.

-Usted ya ha ganado títulos de Copa, en Alemania y en Suiza.

-Sí, con el Schalke 04 le ganamos la final al Duisburg, que era de Segunda, por 5-0, y con el Basilea ganamos al Lucerna por 1-0. Los títulos es lo mejor que hay para cada jugador. La experiencia es muy buena y te sirve. Cada título es especial, y Messi, por muchos que tenga, vivirá el siguiente como algo muy especial también. A mí me sirven como experiencia los que tengo en Alemania y Suiza, pero quiero vivirlo aquí también. Todo es posible, a ver... Me han contado cosas y he visto imágenes del Sevilla campeón y es otra motivación.

-¿Cree que el impulso y la moral que tiene ahora el Sevilla equilibran algo más la eliminatoria?

-Lo más importante es que nosotros nos preparemos bien. Estamos seguros de que podemos pasar, pero hay que hacer las cosas muy, muy bien, porque enfrente estará un equipo que también tiene mucha experiencia, que ha ganado también títulos, sabe cómo jugar estos partidos. Pero nosotros sólo tenemos que centrarnos en nuestro juego. Con un resultado positivo en Madrid, después en casa..., todos los equipos saben que no es nada cómodo y que es muy difícil jugar en el Sánchez-Pizjuán, y con esa idea vamos a Madrid.

-Después de la carga negativa de la temporada, ¿clasificarse para la final ya sería como un título?

-Sí, sí, así se puede decir. Pero si llegas a la final, la quieres ganar también. Para nosotros es muy importante el primer partido en Madrid. Entramos en una dinámica muy buena y eso es muy importante. Hace dos meses perdimos 4-0 en Madrid, y con esa experiencia tenemos que ser fuertes mentalmente y saber cómo preparar el partido para sacar un buen resultado.

-¿Qué teme más del Atlético? Parece que Falcao puede forzar...

-Es difícil destacar a un solo jugador, es un equipo superbueno, desde el portero hasta el delantero, hay mucha calidad, trabajan muy bien juntos, y hay que tenerle todo el respeto al entrenador. Simeone ha hecho un equipazo. Tienen 15 ó 18 jugadores preparados para jugar siempre y eso es lo que hace a un equipo grande.

-¿Había oído decir que Simeone fue un jugador muy carismático en Sevilla?

-Sí, lo he oído muchas veces. Desde chico ya lo había visto como jugador, lo sé todo. Es su carácter y lo ha sacado en su equipo. Es un entrenador muy grande.

-En verano, después de una temporada condicionada por la lesión en el pie, muchos lo veían fuera del Sevilla, pensaban que la solución era traspasarlo...

-Bueno, así es el fútbol.

-¿Le molestó escuchar esos comentarios?

-Claro que molesta, que duele. No es cómodo ver que los que han hablado muy bien de ti, seis meses después dicen lo contrario. Es el fútbol. La Eurocopa fue importante para mí, luego fue importante prepararme bien, y tener la cabeza fría y libre de malas sensaciones. Yo ahora me siento superbién.