Diez jornadas y once rivales

A sólo diez jornadas para que la temporada regular baje el telón en Segunda División, una docena de equipos batalla aún por conseguir la permanencia. Entre ellos está el Córdoba, que con su triunfo del domingo ante el Elche habita durante esta semana fuera de una zona de descenso que está a sólo un punto. Sin embargo, los 37 que tiene en su casillero obligan al conjunto blanquiverde a exprimirse a fondo para alcanzar la cifra mágica de los 50 en diez partidos que le medirán a cinco rivales directos y otros tantos aspirantes al ascenso, empezando por un Valladolid que mantiene esperanzas de entrar en el play off. Precisamente el conjunto pucelano será el encargado el próximo domingo de dar continuidad a un mes de abril que puede resultar clave para los intereses cordobesistas, dado que tras el duelo en el José Zorrilla tocará medir fuerzas con un Almería que respira y el Mallorca y el Mirandés, que ya aparecen descolgados en las dos últimas posiciones de la clasificación.

La victoria ante el Elche ha permitido al Córdoba entrar en el tramo decisivo de la temporada con la (relativa) calma de verse fuera de los puestos que conducen a Segunda B. Con todo, la renta queda reducida a la mínima expresión, un simple punto que a estas alturas del campeonato es poco menos que oro. Y como tal habrá que guardarlo en diez encuentros que hoy tienen tintes de final. Por ahora y sabiendo que el transcurso de las jornadas variará considerablemente la situación, todos los rivales a los que debe enfrentarse el conjunto blanquiverde mantienen un objetivo, bien sea por arriba o por abajo. Aún así, como vienen repitiendo semana tras semana los protagonistas, especialmente el técnico Luis Carrión, nada importa más que lo que haga el propio equipo, que se aferra a la solidez recuperada en El Arcángel (10 puntos de los últimos 12) para seguir con vida y dependiendo de sí mismo para atar la salvación.

Tras visitar al Valladolid, el Córdoba se verá las caras con el Almería, el Mallorca y el Mirandés

En esa pelea, el CCF es consciente de que el mes de abril que tan bien empezó ante el Elche acabará marcando un antes y un después en el devenir de su temporada. Porque tras la visita a un Valladolid que no renuncia a la pelea por alcanzar una zona de play off que tiene a 5 puntos pese a no haber sido capaz de ganar en sus últimos cuatro partidos en el casa -dos derrotas en las citas más recientes y dos empates- el calendario ofrece una oportunidad de oro para dejar finiquitada la permanencia. Por El Arcángel pasarán antes de dar paso a mayo un Almería que ha respirado con dos victorias seguidas que lo han dejado a un punto de la salvación y un Mirandés que parece desahuciado pese a la llegada de Pablo Alfaro al banquillo, pues tras seis fechas sin conocer la victoria -2 de 18 como balance- es el colista de la clasificación y tiene ya el premio a más de dos partidos, 7 puntos.

Para avivar aún más la llama, la última salida del mes será a Palma, hogar de un Mallorca en plena decadencia -3 puntos de 21 tras siete jornadas sin conocer el triunfo- que, eso sí, cuenta a su favor en cuanto al Córdoba con el 0-2 que logró en El Arcángel en la primera vuelta. El goal average es, precisamente, otra batalla a tener en cuenta dada la igualdad existente en la clasificación y la situación de hasta doce equipos inmersos en la misma guerra -a falta de un partido, los blanquiverdes lo tienen igualado con los burgaleses (1-1) y perdido con los almerienses (3-1)-, lo que supone que el tramo final del ejercicio estará salpicado de duelos directos.

De hecho al CCF, a la espera de cómo vaya cambiando la situación en la tabla con el paso de las jornadas, le quedarían aún dos más tras superar el mes de abril: un Reus que hace de bisagra en la tabla tras haber sumado sólo dos triunfos en lo que va de segunda vuelta que lo dejan con 40 puntos y un Rayo Vallecano que se encuentra a uno de los blanquiverdes tras el 7 de 9 firmado con Míchel en el banquillo. Ese duelo en Vallecas será la penúltima parada del campeonato, que a día de hoy se aventura a vida o muerte, aunque mejor pensar en que para entonces ya la soga no apriete.

Al margen de esta retahíla de duelos directos, las cuestas del calendario del Córdoba llegan con hasta cuatro compromisos con aspirantes, de una u otra forma, al ascenso a Primera División. En esa lucha se mantiene aún el Valladolid cogido con pinzas, mientras que sí están metidos de lleno un Getafe con el que arrancarán los blanquiverdes mayo -a domicilio- y un Oviedo que visitará El Arcángel el segundo fin de semana de la Feria, pues ambos viven hoy en día en zona de play off. Para terminar el campeonato, el visitante al estadio ribereño será el Girona, segundo clasificado pese a una racha abierta de tres derrotas consecutivas y que cuenta con un colchón de seis puntos respecto al Tenerife para ser el compañero de viaje del líder Levante camino de la máxima categoría.

Sería bueno pensar que en esa fecha los gerundenses, verdugos en la última promoción a la élite el pasado junio, no se jueguen nada. Aunque puestos a pedir, lo mejor sería que el propio Córdoba tuviera ya los deberes hechos. De momento vive fuera de la zona de peligro gracias a su mejoría como local en el último mes, donde ha enlazado tres triunfos y un empate, que viene a compensar la pérdida de rendimiento en los desplazamientos (0 de 18 en 2017). Parece claro que encontrar esa ansiada regularidad dibujaría el camino hacia una tranquilidad que el mes de abril puede acercar -o alejar- de manera casi definitiva.