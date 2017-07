La izquierda coge forma

Jaime Romero es el octavo fichaje que realiza el CCF de cara a la temporada 17-18. Tras anunciar el pasado domingo de una tacada las incorporaciones de Fernández, Alex Vallejo, Josema, Pinillos, Loureiro, Sergi Guardiola y Jona, el club blanquiverde oficializó ayer la contratación del extremo zurdo manchego, que firma para las tres próximas temporadas, hasta 2020. Toda una apuesta la realizada por la entidad cordobesista, que tendrá que hacer frente a un pago de 500.000 euros de traspaso a Osasuna, club en el que estuvo la temporada pasada y en el que jugó 19 encuentros en Primera División.

Romero, de 26 años -cumplirá los 27 el próximo día 31-, deslumbró en la temporada 2008-09 en el Albacete, con el que jugó 34 encuentros y marcó tres goles. Su buen hacer le sirvió para firmaral siguiente curso en el Udinese, club en el que jugó apenas cuatro partidos. En el curso 10-11, el de Valdeganga fue cedido al Bari, en el que tampoco cuajó tras jugar solamente diez envites. De vuelta a España en la 11-12, Romero llegó a préstamo al Granada. En el club nazarí volvió a tener algo más de protagonismo, al disputar 18 encuentros y anotar un gol. Esto le sirvió para seguir un segundo ejercicio en la entidad granadina, con la que disputó 11 citas antes de poner rumbo en el mercado invernal al Orduspor turco, equipo en el que jugó 11 encuentros. Pero la experiencia otamana tampoco tuvo su efecto y el Udinese volvió a cederlo en la 13-14. El Real Madrid Castillo fue su nuevo destino. En la entidad madridista, Romero jugó 32 encuentros y anotó tres tantos, lo que le valió incluso para debutar con el primer equipo en un test amistoso ante el PSG. De hecho, el manchego entró en la segunda parte de este partido tras sustituir a Cristiano Ronaldo. Al terminar el curso, volvió a Italia. Sin sitio en el Udinese, puso rumbo al Real Zaragoza, en el que fue pieza clave. El extremo zurdo disputó 28 duelos y marcó siete tantos con una entidad maña que se quedó a las puertas del ascenso a Primera División tras caer en la eliminatoria final del play off frente a Las Palmas. El buen nivel mostrado en La Romareda hizo que el Zaragoza apostase por Romero, pero en su segundo año no tuvo el mismo protagonismo. De hecho, sólo jugó nueve partidos. Su etapa en tierras aragoneses llegó a su fin y Osasuna fue su siguiente destino, aunque ya desvinculado totalmente del Udinese. En el club navarro, Romero disputó 19 encuentros en total y anotó un gol en Copa del Rey ante el Granada. Sus apariciones también dependieron de los múltiples relevos en el banquillo rojillo, ya que para unos contaba y otros era un inquilino de la grada. Tras descender con el equipo navarro, Romero quedó libre para poder firmar por un club extranjero. De hecho, estuvo muy cerca de recalar en el AEK, pero al final no cuajó la operación. Además, unas de las cláusulas de su libertad en Osasuna apuntaba que si jugaba en España el club que lo fichase le tendría que pagar 500.000 euros de traspaso. Y así fue. El Córdoba y el club rojillo llegaron a un acuerdo y Jaime Romero se convirtió ayer en el octavo fichaje de la entidad cordobesista de cara a la próxima temporada.

La llegada del extremo zurdo de Valdeganga potencia la banda izquierda, en la que el club cordobesista cuenta ya con los laterales Pinillos, Cisma y Mena y con el interior Javier Galán. La contratación del mediapunta manchego cierra esta zona en un plantel que necesita un extremo diestro. Ahí Carrión sólo tiene a Alfaro. Lago Júnior es la opción que más gusta, aunque el Mallorca exige un traspaso. Mateo García, que saldrá de Las Palmas, pondrá rumbo a Osasuna, mientras que Borja Valle quiere ganarse un sitio en el Deportivo.