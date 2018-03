"Somos incorformistas y nos vamos a atrever a todo"

José Ramón Sandoval aseguró en la previa del choque ante el Oviedo que su equipo quiere más, después de cuatro victorias. "Somos inconformistas y necesitamos mirar hacia delante. Con prudencia, sabiendo que todos los equipos están necesitados, pero en nuestra casa nos vamos a atrever a todo", aseguró el técnico madrileño que dejó claro que van a "proponer, a ser un equipo fuerte, compacto y solidario, más ante un rival que si no hace esto tiene mucho que perder y poco que ganar".

El técnico blanquiverde se declaró "muy seguidor de Anquela", al que considera "un referente" porque "es un currante, transmite mucho a sus equipos, cree en todos, hace que sus equipos hagan mucho esfuerzo". Al desgranar las características del rival, Sandoval aseguró que "ellos no merecen los pocos puntos que han conseguido fuera de casa, han hecho más méritos" e indicó que el Oviedo es "un equipo hecho para ascender y nosotros estamos abajo", si bien cree que su equipo tiene opciones porque "ahora mismo en casa somos un equipo competitivo".

Además, el preparador cordobesista se sumó al mensaje de prudencia lanzado por Jesús León, algo que considera "fundamental" porque "el equipo está con ilusión, pero no queremos que se transforme esto en euforia porque no hemos salido de ahí abajo". Sandoval aclaró que "la gente tiene que tener ilusión pero todavía no se ha conseguido el objetivo, hemos llevado el equipo al cuerpo a cuerpo y eso es lo que hay que ir transmitiendo, porque seguro que perderemos algún partido en lo que resta de temporada pero esto no nos puede distraer del objetivo". Esa meta no es otra que "alcanzar los 50 puntos y para ello tenemos seis partidos en casa y tenemos que hacer de El Arcángel un fortín".

Lo que intentamos transmitir es que dentro del campo hay que competir y eso significa no dejarte nada. Cada minuto es el último del partido y más cuando tienes nuestra necesidad. Seguimos teniendo poco margen de error y no podemos dejar en manos del rival nuestro futuro. Tenemos que proponer nosotros y que nuestro futuro esté en nuestras manos.

El técnico blanquiverde aseguró también que sigue "teniendo las mismas cuentas, bloques de cinco partidos" y "en este bloque que empieza ahora necesitamos sacar superávit para depender de nosotros mismos", ya que "sin ganar no podemos conseguir nada y no nos podemos ir más allá de eso".