La ilusión está de vuelta

Qué bien le han venido las vacaciones al cordobesismo, que vuelve a disfrutar e ilusionarse con un Córdoba que le regaló una alegría en el reencuentro. Porque el conjunto blanquiverde se presentó en sociedad de cara a la temporada 17-18 con una victoria que es la sexta de esta fase de preparación. Quizás ese registro sea lo de menos pero sirve de mucho para una afición que ayer se marchó de El Arcángel sabiendo que su equipo está más que capacitado para competir, que no es poco. Lo hizo ante un Betis de Primera que le exigió, sobre todo en la segunda mitad, pero también le permitió lucir algunas de las virtudes de las que viene haciendo gala todo el verano. Quedan diez días para que las batallas de verdad empiecen, tiempo para seguir puliendo detalles, pero lo visto hasta ahora no puede ser más positivo.

Con un once con mucha pinta de titular, con hasta seis de los fichajes, el Córdoba tuvo un arranque notable. Bajo la batuta de Javi Lara, los blanquiverdes trataron pronto de imponer su criterio. Bien con balón, sin prisa para circular en campo propio aprovechando los apoyos de Stefanovic y Edu Ramos, y con ese punto de verticalidad al pasar la medular, la primera ocasión no tardó en llegar. Lara salvó la primera línea de resistencia con un pase al que Aguza dio continuidad para dejar a Alfaro en el mano a mano. La falta de Amat, no señalada, impidió el remate franco del onubense.

El CCF se mostraba cómodo, también a la hora de ir a la presión, muy arriba, robando rápido en muchas ocasiones para volver a crear. O cuando no le quedaba más remedio que esperar el ataque posicional bético, bajo unos cánones calcados a los de su oponente. Pausa, temple y electricidad según la zona del campo habitada. Fue un primer cuarto de hora en el que Javi Galán volvió a ser el más incisivo de los de arriba de un equipo al que le faltó definición para dañar más a su enemigo.

Así, el Betis poco a poco fue neutralizando ese ligero dominio inicial local, primero para equilibrar el partido y luego para pasar a mandar sobre el mismo ya cuando el descanso se veía más de cerca. La presión alta de los béticos ahogaba la salida del Córdoba y la posesión pasó a igualarse antes de que el cómputo de ocasiones también lo hiciera. Porque antes del intermedio tuvo que aparecer Stefanovic para sacar un remate a bocajarro de Joaquín tras un buen servicio de Nahuel.

Fue la primera gran intervención del serbio, determinante en la continuación del choque con otra manopla salvadora a un intento del joven Julio desde la frontal. El Betis volvió a estar mejor en la salida del segundo acto, aprovechando el cansancio de los cordobesistas, incapaces de encontrar la continuidad en el juego del inicio del duelo. Con la medular perdida y los espacios cada vez más frecuentes entre líneas, el canterano bético volvió a probar fortuna, pero en esta ocasión se topó con el poste de un Stefanovic que sólo pudo mirar.

El partido estaba ya más abierto. Sin tantos corsés tácticos, el balón iba más de área a área, y las oportunidades empezaron a sucederse. La tuvo Edu Ramos con un disparo tras dejada de Alfaro, y el onubense con un libre directo que permitió la palomita con adorno de Dani Giménez. En los visitantes fue Camarasa el que asustó con más claridad, si bien su derechazo se marchó fuera por un pelo.

Ante tal situación, Carrión refrescó el equipo, primero con una tanda de tres cambios a la que poco después siguió otra igual. Setién los hizo de cinco en cinco para cambiar todo el once, pero eso no impidió otro susto bético, esta vez por medio del juvenil Roberto, que pudo abrir la cuenta con un zurdazo que murió en la madera de la meta local.

Los visitantes estaban mejor, y parecían más cerca del gol, pero fue una transición rápida la que permitió al Córdoba hacer el 1-0. Jaime Romero se jugó el uno contra uno y su zurdazo, mordido por el toque de Rafa Navarro, lo empujó en el segundo palo a la red Markovic. El gol dejó sin respuesta al Betis, incapaz de crear peligro en los instantes finales sobre una portería defendida por el juvenil Llamas, hasta el punto de que al final pudo encajar un segundo gol con un intento de Sebas. Fue el epílogo de una puesta en escena en El Arcángel que invita al optimismo y sirve para enterrar los males del pasado, que no es poco.