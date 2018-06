Las horas finales

Para bien o para mal, en las próximas horas quedará resuelta la primera gran incógnita de la temporada 18-19 en clave cordobesista: el nombre del entrenador. Porque Jesús León y Luis Oliver no están dispuestos a alargar mucho más la negociación con José Ramón Sandoval y entre hoy y la primera hora de mañana tomarán una decisión final sobre la continuidad o no del madrileño en el banquillo del Córdoba. De momento, las posturas continúan lejanas pese a la rebaja sustancial que el preparador de Humanes ha hecho en su petición inicial, si bien no parece que ese sea el principal problema a día de hoy. Las aristas abiertas entre las partes en una negociación que se ha dilatado más de lo debido en el tiempo suponen otro importante hándicap que puede acabar jugando en contra de que uno de los héroes de la salvación inicie el próximo proyecto y haya que activar de manera real una de las alternativas, con Francisco en cabeza, que la dirección deportiva lleva manejando varios días.

La negociación entre el Córdoba y Sandoval ha sufrido una notable variación entre la primera toma de contacto, el pasado martes, a la última, el viernes noche. Y no precisamente por parte de la entidad blanquiverde, que sigue firme en su propuesta inicial, en la media de la categoría en cuanto a lo económico y con una postura firme a la hora del liderazgo en las decisiones sobre la confección de la plantilla.

Pero el entrenador madrileño sí ha dado un paso atrás en cuanto a sus pretensiones iniciales, al menos en lo monetario, rebajando su petición en torno a un tercio. De todas maneras, eso sigue siendo insuficiente a ojos del CCF porque la diferencia está muy por encima de los 50.000 euros de los que se ha hablado en los últimos días. Es más, luego habría que sumar el coste del resto del cuerpo técnico, lo que juega como arma de presión a favor del club.

Pero más allá de las distancias económicas que sigue habiendo, y que en un momento dado se podrían ver subsanadas con un último esfuerzo común entre ambas partes, el problema a día de hoy principal es restañar las heridas que el largo proceso de negociación abierto durante la última semana ha causado en ambas partes, sobre todo en la directiva cordobesista. El Córdoba esperaba un sí inmediato por parte del técnico, algo que lejos de producirse ha tenido el efecto contrario. Y no sólo eso, sino que se ha topado con algunas exigencias que no considera que deba aceptar, sobre todo a la hora de la elección de la plantilla.

Ante esta situación, y pese a la predisposición para alcanzar una entente que continúa latente, la dirección deportiva que encabeza Luis Oliver ha movido ficha buscando alternativas sólidas a Sandoval en el mercado de plata. Y la principal es Francisco Rodríguez, que se mantiene sin equipo tras haberse desvinculado del Lugo y ya ha descartado la opción del Granada, con el que se advertía un acuerdo cerrado. Aunque el preparador almeriense tiene más novias -el Almería, si Alfonso García vende, u Osasuna-, la posibilidad de entrenar al Córdoba es de las que más le satisface. Su entorno ha manifestado que a principios de la próxima semana decidirá, y para entonces el CCF también habrá decidido si sigue o no con José Ramón Sandoval.