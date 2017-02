La hora del 'todo vale'

El Córdoba se despeña en la clasificación, el equipo que entrena Luis Carrión sigue sin salir de la espiral negativa en la que se ha metido en las últimas fechas y la situación empieza a ser bastante complicada. ¿Cómo reacciona el club ante tal caos? ¿Buscando refuerzos de urgencia en el mercado de futbolistas en paro? ¿Dando un nuevo giro de tuerca en el banquillo? Nada más lejos de la realidad. La primera medida para enfrentar la tremenda situación que se ha generado es regalar entradas a los abonados. El club busca un ambiente de día grande ante el Alcorcón, de final por la permanencia. Una circunstancia que ni por asomo entraba en los planes de la actual directiva no ya al principio de curso, ni siquiera hace un mes.

Bajo el lema Contigo, conmigo. Recuperemos la fortaleza, el Córdoba anunció ayer que "conscientes de la importancia de este encuentro y con el objetivo de recuperar la fortaleza, pretende contar con un gran ambiente el próximo sábado y que juntos llenemos Nuestro Reino para conseguir la victoria". Por ello, el club regalará una entrada a cada uno de sus abonados que lo solicite, en la misma zona de su carné y hasta completar el aforo, con el jueves como fecha límite. Además, los precios para el público en general también se reducen y un asiento en Fondo, Preferencia y Tribuna Descubierta costará cinco euros, mientras que para acceder a Tribuna Cubierta y Anfiteatro se pagarán diez euros. Todo ello teniendo en cuenta que los interesados no consigan contactar con algún abonado que le facilite la entrada gratis. En definitiva, el club vuelve a recurrir a una medida que muchas veces se ha criticado desde la directiva de Carlos González e incluso se negó como opción por parte de Alejandro González, el actual presidente.

El presidente aseguró hace sólo un mes que regalar entradas no era la estrategia adecuada

Fue hace apenas un mes, cuando el nuevo máximo mandatario del club mantuvo un encuentro con los medios de comunicación locales, cuando dejó claro su sentir en este asunto. Cabe recordar que el club obligó a los abonados a pasar por taquilla para presenciar la eliminatoria ante el Alcorcón y al ser preguntado por este asunto Alejandro González contestó de manera contundente que su estrategia no iba a ser "regalar entradas". Fue más allá el joven presidente al recordar que "se ha hecho en otras etapas y no creo que haya servido" y explicó que el pasar por taquilla se debía "a que las condiciones en las que se vende el abono tienen unas bonificaciones y no incluye los octavos de Copa. La mejor manera de acercarnos a la afición es a través de éxitos deportivos". Ahora que los éxitos deportivos están muy lejos, el mensaje ha variado de manera radical y poco importa ya respetar las condiciones reflejadas en el abono.

Todo vale en busca de recuperar la fortaleza en casa que hace mucho tiempo que se perdió. Porque esta temporada el Córdoba no gana ante su afición desde el 24 de septiembre, pero en la temporada anterior los números en casa de los blanquiverdes ya fueron bastante decepcionantes. Si a ello sumamos la campaña en Primera División, donde el abonado cordobesista sólo vio a su equipo ganarle al Granada, la fortaleza a la que ahora se apela queda bastante lejos.

Sea como fuere, desde el club saben perfectamente que las opciones de permanencia pasan por hacer de El Arcángel un campo complicado para los rivales ahora que el calendario todavía ofrece una oportunidad. Porque de los 16 partidos que restan para finalizar el campeonato, el Córdoba tendrá que afrontar ante su público nueve. Ahí está la llave de la permanencia, que exigirá conseguir al menos 24 puntos más que sumar a los 27 actuales y alcanzar los 51, barrera que se espera sea suficiente para no dar de bruces en Segunda División B. Además, el Alcorcón es un rival directo en la pelea por abajo, por lo que el choque del sábado toma tintes de final con este medida, si es que no los tenía ya.

Para frenar lo que sería un golpe mortal de necesidad tanto para el club como para el valor de la entidad, la directiva que preside Alejandro González está dispuesta incluso a desdecir sus propias palabras. Ante la crisis, las rebajas son la solución planteada por el Córdoba.