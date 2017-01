La hora de Javi Lara

La sesión de entrenamiento que ayer llevó a cabo el Córdoba en la Ciudad Deportiva, de carácter abierto como toda esta semana, dejó un detalle llamativo de cara al choque del domingo ante el UCAM Murcia (El Arcángel, 16:00). Y es que Luis Carrión, el técnico blanquiverde, probó un teórico equipo titular en el que Javi Lara actuaría como mediapunta, estrenando así la condición de titular después de debutar como cordobesista el pasado fin de semana en el choque ante el Tenerife.

El centrocampista montoreño, que formalizó su llegada al conjunto blanquiverde el pasado 10 de enero, no pudo estrenarse a las primeras de cambio ante el Girona, porque la documentación necesaria para inscribirlo en la Liga de Fútbol Profesional no llegó a tiempo desde India. Con el papeleo ya resuelto a principios de la semana pasada, el centrocampista cordobés se vistió de corto por primera vez en Tenerife, donde saltó al césped en el minuto 63 del encuentro, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota de su equipo ante los tinerfeños.

En la sesión de ayer, Carrión probó con el montoreño como mediapunta, por detrás de Rodri. Esta posición supondría un leve cambio de sistema, del 4-1-4-1 que el técnico catalán ha venido usando al 4-2-3-1, en teoría con una pareja de mediocentros formada por Edu Ramos y Borja Domínguez, que compartiría las labores de creación con Lara. En las bandas, Pedro Ríos y Juli parecen fijos. Y atrás, pocos cambios se prevén respecto a lo que viene disponiendo Carrión, principalmente por la falta de alternativas, pese a que el técnico probó con Caro como central, pero parece poco probable que el sevillano desplace a Bijimine. En los costados de la defensa, en la entidad se sigue esperando la llegada del argentino Mariano Bíttolo, al que ayer no se pudo ver por la Ciudad Deportiva, por lo que su entrada en el equipo se retrasará como mínimo hasta la próxima semana.

Al final de la sesión, el susto lo protagonizó Marc Vito. El guardameta del filial -que está supliendo a Razak mientras disputa la Copa de África- cayó dolorido al césped tras un giro bastante acusado de su rodilla izquierda. En principio, la dolencia del arquero no debe ir a mayores y su presencia en el choque ante el UCAM Murcia como suplente de Pawel no peligra.