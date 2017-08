El técnico del Córdoba, Luis Carrión, se mostró contento con el triunfo de su equipo en el Carlos Belmonte, sobre todo por momentos del partido, aunque es consciente de que todavía hay margen de mejora para que el equipo vaya a más.

El preparador blanquiverde no pudo ocultar su satisfacción por el triunfo y apuntó que "hay que intentar disfrutar poco, pero sí un poco de las victorias", sobre todo después de un choque en el que "hemos hecho muchas cosas bien". Carrión reconoció que en ciertos momentos del partido, sobre todo tras el 0-1, a sus hombres les costó "tener el balón, porque cuando te pones por delante tiendes a proteger, pero en eso nosotros no somos un buen equipo". A su juicio, todo fue más convincente tras la reanudación. "En la segunda parte hemos hecho bastante cosas bien y me voy contento con el rendimiento de los jugadores", aseguró.

El técnico cordobesista se mostró contento por el rendimiento del equipo en líneas generales, aunque se detuvo en analizar el debut de Sasa Jovanovic, el último hombre en incorporarse al plantel blanquiverde. Preguntado por si la versión de ayer del balcánico es lo que cabe esperar de él, Carrión apuntó que "debería dar un poco más, pero en líneas generales es lo que puede dar él; es un chico que va bien al espacio, que trabaja y tiene buen dominio del balón, que quizás aún no entiende algún concepto defensivo pero sabía que con el marcador a favor nos podía dar mucho". Por eso, el técnico del Córdoba aseguró estar "contento con él, pero también con mucha gente de la que hoy -por ayer- no ha tenido minutos".

Por último, Luis Carrión se refirió al rival de ayer, un Albacete que no rindió al nivel de su estreno en Granada. "El resultado a veces te dice una cosa de cómo ha sido el partido pero luego hay que verlo", aseguró el preparador cordobesista, que cree sobre el cuadro manchego que "es un equipo ordenado y bien trabajado por su técnico, pero cuando tiene que abrirse sufre algo más". A su juicio, "con el partido controlado es un equipo trabajado y bastante bueno", y prueba de ello es que "empató en Granada, que no es fácil para nadie". Eso sí, ayer el Córdoba eclipsó a su rival para estrenarse y Carrión se marchó contento por ello de la sala de prensa del Carlos Belmonte.