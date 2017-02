“He hecho todo lo que estaba en mis manos”

Acompañado de todo su equipo de trabajo, Emilio Vega ha cerrado su segunda etapa como director deportivo del Córdoba con una extensa rueda de prensa en la que no quiso buscar “excusas” a una temporada que “no está saliendo como esperábamos”, aunque no tiene dudas de que “vamos a salvarnos”.

El leonés se ha mostrado convencido de que aún le quedaban “cosas por aportar” a un proyecto en el que “podía ayudar en estos momentos que no son fáciles”. Tras reconocer que no ha recibido la llamada del propietario, Carlos González, tras una destitución que le comunicó directamente el presidente, Alejandro González, el de Bembibre ha asumido su cuota de responsabilidad, aunque como en los buenos momentos, cree que “todos” son culpables “de que no vayan las cosas bien”.

Emilio Vega ha hecho balance del algo más de año y medio que ha estado al frente del proyecto de un Córdoba que considera su “casa” y al que no cierra las puertas en el futuro porque “en el mundo del fútbol no se puede decir nunca nada”. El ex director deportivo blanquiverde no quiso valorar la decisión del presidente, pero sí insistió en que le “hubiera gustado estar hasta última hora con mis compañeros porque la dirección deportiva hace más que fichar”.

Con silencios y midiendo su discurso porque “no va a salir ninguna palabra rara ni en contra de nada”, pero dejando entrever las dificultades que ha tenido en un club “con presupuesto medio y exigencia máxima”, el leonés ha preferido no hablar de posibles equivocaciones porque “no es el momento”.

Tras pedir “disculpas por la temporada que se está haciendo, que va más allá de fichajes o no”, ya que “esto no deja de ser un juego y no hay fórmula exacta para el éxito”, Vega quiso recordar que ha hecho “todo lo que ha estado” en sus manos para conseguir el sueño del ascenso a Primera División, que “no pudo ser”. Emilio, que seguirá “llevando la bandera del Córdoba”, pidió a la afición “unidad y apoyar a los jugadores, porque la tensión del día del Huesca no es buena para nadie”.