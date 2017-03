Que no hagan falta 50...

La campaña en Segunda División ha entrado en su tercio final. Hasta ahora, la competición sólo ha servido para colocar a cada equipo en disposición de luchar por un objetivo que debe refrendar en las 14 jornadas finales. Nadie lo tiene hecho, aunque algunos sí se han encargado de encaminarlo bastante. No es el caso de un Córdoba que ha tenido que cambiar de guion en mitad del trayecto y ahora sólo piensa en amarrar de la manera más cómoda posible la permanencia. Pero no le resultará fácil ni mucho menos. Con 30 puntos al paso por la fecha 28, la proyección de los blanquiverdes es de 45 a final de temporada, si bien los guarismos logrados en la primera vuelta en este mismo tramo lo dejarían en apenas 42. Con esos números, sólo quedaría rezar para que este año no hagan falta los manidos 50 en los que a priori todo el mundo cifra la salvación en verano, aunque viendo la tendencia de los cuatro que van por detrás del CCF tampoco sería extraño que así fuera.

De momento, el Córdoba es el equipo que marca la frontera con la permanencia con sus 30 puntos y, por tanto, el que hace fijar en 45 la salvación a final de campaña. Sin embargo, la experiencia de los ejercicios anteriores invita a pensar que esta cifra subirá conforme vayan consumiéndose las 14 fechas del campeonato que restan. ¿Llegará a los 50? Parece difícil viendo el rendimiento de los conjuntos de la zona peligrosa y la buena cantidad de equipos que aún anda más pendiente de mirar hacia abajo que hacia arriba en la clasificación. Esa estrechez abre el abanico de duelos directos y el reparto de puntos, algo que en principio podría beneficiar a un cuadro cordobesista que, por muy mal que esté, es el que mejor lo tiene porque aún en plena crisis vive fuera del peligro.

En las mismas fechas de la primera vuelta que restan ahora, el equipo sólo consiguió 12 puntosDe los cuatro equipos que persiguen al CCF, tres hicieron mejores números en este tramo

Sin embargo, Luis Carrión y sus hombres saben que tienen que hacer un esprint final cuanto menos notable para evitar sufrimientos innecesarios. Por lo pronto, para garantizarse un futuro de plata sin mirar a otros ya tendrá que mejorar tanto los 18 puntos firmados en el primer tercio liguero, bajo la dirección de Oltra, como -y sobre todo- los 12 de un segundo que arrancó el entrenador valenciano y continuó el que hoy sigue siendo inquilino del banquillo cordobesista. Para conseguir ese reto interno, los blanquiverdes deberán mejorar también las prestaciones que ofrecieron en la primera vuelta en este mismo tramo de la campaña, entonces con seis partidos en casa y ocho fuera; ahora serán ocho citas en El Arcángel, empezando por el doble compromiso que viene ante el Zaragoza y el Numancia, y el resto a domicilio.

El balance numérico del CCF en el mismo tramo que queda durante la primera vuelta fue de apenas 12 puntos -dos victorias, ambas a domicilio, seis empates y otras tantas derrotas-, dos menos de los que marca su proyección mirando lo hecho en los dos primeros tercios del campeonato. Esos 42 sólo otorgarían la permanencia si media milagro. Entre otras cosas porque lo hecho por tres de los cuatro que ahora viven en la zona de descenso en esta fase del torneo les permitiría superar a los cordobesistas en la clasificación. Sólo el Mirandés, cuyo rendimiento ha sufrido un apagón aún mayor que el del Córdoba, se mantendría por abajo, pues apenas si sumó 9 puntos en estos 14 partidos; el Almería se fue hasta los 15 y el Mallorca y el Rayo Vallecano llegaron hasta los 16. Esto son sólo números, que refuerzan la sensación de que al cordobesismo le tocará sufrir hasta el final por amarrar la permanencia. Es lo que queda, y por eso hay que pelear hasta la extenuación, porque por muchas señales que dé el pasado, el futuro está todavía por escribir.