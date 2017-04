Con cara de circunstancias tras la derrota de su equipo compareció Luis Carrión en la sala de prensa del José Zorrilla de Valladolid. El técnico blanquiverde explicó su visión del partido y opinó que su equipo había "tratado de pelear hasta el final, que es lo único que se le puede pedir", en una valoración quizás demasiado benevolente para un equipo profesional, al que más que entrega se le deben exigir resultados. "Es cierto que el 2-0 nos ha hecho daño, con un error nuestro", reconoció el preparador catalán, que vio a su equipo mejorar "con el gol nuestro, cuando nos hemos ido arriba al final pero no hemos tenido claridad y eso es lo que ha hecho que el Valladolid se lleve los tres puntos".

Tras reconocer un mal arranque de su equipo, Carrión indicó que "a partir del minuto 30 de la primera parte yo creo que hemos estado bien y hemos generado bastantes ocasiones. Es una pena no poder haberlas convertido en gol porque se hubiera igualado el partido". Además, incidió en que "el segundo gol nos acaba de matar porque estábamos dominando, ellos estaban saliendo a la contra bien, pero estábamos teniendo el balón nosotros y ha sido una pena porque se nos ha hecho ya muy difícil la remontada y con 1-0 hubiéramos llegado con posibilidades de remontar hasta el final". El entrenador catalán lamentó la jugada del segundo tanto pucelano, en la que admitió "un error, pero esto es fútbol y hay que trabajar para que no vuelva a pasar".

Al técnico cordobesista se le preguntó si le había gustado la imagen de su equipo: "No me ha gustado porque hemos perdido y son ya muchos partidos perdidos fuera", de ahí que reconociera que "una casualidad no es, estamos haciendo cosas mal", aunque defendió que "sí que es verdad que hemos llegado al área contraria y hemos tenido ocasiones". Esas opciones llegaron, sobre todo, "a balón parado muchas y otras en elaboración, pero también hemos estado algo blandos en defensa y creo que es algo que tenemos que mejorar".