Al grito de bienvenidos

Aunque no será hasta hoy cuando el Córdoba retome los entrenamientos con la mente puesta ya en el compromiso liguero del domingo ante el Elche (El Arcángel, 18:00), salvo sorpresa Deivid y Juli estarán en la convocatoria, sino en el once. Luis Carrión recupera a dos de los pesos pesados de la plantilla en el momento cumbre de la temporada, y ambos pasarán con toda probabilidad de la grada al campo para ayudar a un equipo que se mantiene al borde mismo del precipicio, con sólo un punto de ventaja con la zona de descenso tras su última derrota ante el Sevilla Atlético. Será, por tanto, una nueva final por la permanencia para la que a buen seguro volverá a ser necesaria la ayuda de todos, y eso incluye a dos jugadores que hasta sus lesiones habían estado siempre en el verde.

Deivid fue el primero en caer. En la previa del encuentro ante el Nàstic, el lejano 24 de septiembre, el capitán ya no pudo aguantar las molestias que le perseguían en su pierna izquierda y tuvo que retirarse de la rueda de calentamiento para dejar su sitio en la alineación a Héctor Rodas. Un primer mes de tratamiento conservador desembocó en el diagnóstico final: rotura del labrum de la cadera y paso por el quirófano. Era principios de noviembre y el club, sin que aún hoy haya habido una explicación clara al respecto, pidió su baja federativa para poder fichar... para terminar incorporando a nadie. Así, el gran perjudicado acabó siendo el central grancanario, que ya lleva un mes entrenando a tope con el equipo a la espera de que el próximo 1 de abril se cumpla el plazo federativo de 5 meses para volver a vestirse de corto.

El retorno de Deivid deja a Carrión la opción de no variar el sistema por la baja de CismaLa recuperación de Juli sentará de nuevo en el banquillo a Alfaro, que no ha dado el nivel

De esta manera, Deivid volverá a estar disponible para recibir al Elche. Mucho han cambiado las cosas desde su salida del equipo. Primero en la clasificación, pues aquel CCF que el zaguero dejó en puestos de play off y con sólo una derrota en su haber pelea hoy por la permanencia con más tropiezos (13) que victorias (8) en su casillero. También en el banquillo, pues aquella crisis que empezó en octubre -primero de cinco meses sin ganar en El Arcángel y luego otra de más de tres sin conocer el triunfo como visitante que todavía sigue abierta- desembocó a finales de noviembre en la destitución de José Luis Oltra y la elección de Luis Carrión como su relevo en el banquillo. Y con el catalán al mando, de un tiempo a esta parte el conjunto blanquiverde viene jugando con un sistema con tres centrales y dos carrileros largos que ha frenado la sangría defensiva pero no se ha traducido en una reacción en la liga.

De momento, a la espera de si el técnico decide volver a la línea de cuatro, el regreso de Deivid le da la posibilidad de mantener el dibujo sin ni siquiera tener que tirar de Bijimine, cuya última participación fue a finales de enero. Porque la vuelta del capitán viene a suplir el contratiempo que el equipo recibió el lunes con la lesión de ligamentos de Domingo Cisma que lo mantendrá en el dique seco hasta 2018. Pero sea de una forma o de otra, y salvo sorpresa en lo que resta de semana, nadie duda que el canario estará en la lista con muchas opciones de ser titular ante al Elche.

Ese empujón, no sólo deportivo sino también anímico, podría llegar de manera doble. Y es que Juli, que ya durante la semana pasada se dejó ver con el grupo en alguna sesión, está ya apto para volver a participar un mes después de su lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Precisamente, el plazo de recuperación de la dolencia que se produjo en la previa de la visita al Nàstic quedó fijado en cuatro semanas que ya se cumplen, por lo que el atacante alcoyano debería estar también en el equipo titular ocupando el hueco que Alejandro Alfaro no ha conseguido tapar en las cuatro titularidades consecutivas que ha acumulado en el último mes. Sin duda, una doble alegría que el cordobesismo espera ver desde hoy ya sobre el césped de la Ciudad Deportiva y el domingo en El Arcángel ante el Elche, en la primera de las once finales por la permanencia que restan hasta final de temporada.