Un gran reto en el Carranza

"No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy". El CCF se debe agarrar a este conocido refrán español para revertir de una vez por todas su mala dinámica lejos de El Arcángel, donde sólo ha sumado un punto -Mallorca- en lo que va de año. El reto es mayúsculo para los blanquiverdes, que hoy visitan un Ramón de Carranza donde sólo tres equipos han sacado los tres puntos. Ahí espera un Cádiz que lucha por estar entre los candidatos al play off de ascenso a Primera. De momento tiene una plaza pero no anda en su mejor momento y los rivales, como el Huesca y el Valladolid, están apretando de lo lindo. Aún así, los gaditanos, que marchan quintos en la tabla, están dentro de los elegidos pero sólo han ganado un partido -Alcorcón (0-2)- de los últimos ocho disputados. Eso sí, el Tenerife ha sido el único capaz de vencer a los de Álvaro Cervera, que se ha abonado al empate en esta recta final del campeonato. De hecho, acumula dos de forma consecutiva tras las igualadas con el Nàstic y el Zaragoza. Para la autoestima cordobesista, la última victoria cadista en su estadio data del 12 de marzo, por lo que ya han pasado más de dos meses desde que los amarillos vencieron al Rayo Vallecano (1-0). Además, otros equipos que pelean por la permanencia, mismo objetivo que el CCF, como el Gimnàstic o el UCAM Murcia han sido capaces de sacar un punto en esta mala dinámica de los gaditanos.

Aunque las cifras de los locales no son muy halagüeñas, las que ha logrado el equipo de Carrión fuera de El Arcángel son un gran lastre. La recuperación del fortín de casa, donde acumula siete jornadas consecutivas sin perder con cinco victorias y dos empates, ha servido para salvar los muebles. De momento está fuera de peligro pero en estos últimos cuatro encuentros del campeonato se juegan la vida. Eso sí, la ventaja es que depende de sí mismo para cerrar cuanto antes el objetivo final. Para que esto se logre antes de la última campanada, los blanquiverdes deben ponerse el mono de faena y conseguir algo a domicilio. La cita de hoy en Cádiz es propicia, ya que los amarillos no andan especialmente bien. No obstante, la empresa se antoja complicada y habrá que ver la versión del CCF que sale hoy al verde.

El cordobesismo, que pondrá el colorido a las gradas, no dejará sólo a su equipo en Cádiz

Pocos cambios parece que habrá respecto al once que ganó el pasado sábado al Reus. No obstante, Carrión podría introducir alguna novedad. De hecho, Juli y Rodri podrían ser de la partida desde el comienzo del duelo, aunque habrá que ver si el técnico catalán no apuesta por la continuidad, algo que ha podido hacer muy poco desde que se hizo cargo del equipo a finales de noviembre del año pasado. Si apostase por Juli y Rodri, lo más lógico es que Pedro Ríos y Piovaccari se queden en el banquillo. El resto de fichas parece que son intocables ahora mismo, por lo que no habrá muchos cambios una vez que Edu Ramos volvió al pivote el partido anterior para reforzar así un centro del campo en el que estarán Aguza y Javi Lara.

Para cambiar la dinámica y volver a sonreír en Cádiz, algo que el equipo cordobesista ya logró esta temporada en el encuentro de Copa del Rey allá por el mes de octubre (1-2), el CCF tendrá el apoyo de su afición. El cordobesismo no ha querido dejar sólo al equipo y dará colorido a las gradas del estadio cadista. La fuerza de la afición ha levantado la moral de un equipo que afronta hoy un reto en el Carranza.