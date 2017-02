¿La gran final de Luis Carrión?

Con el CCF incapaz de ganar en lo que va de año -dos puntos de 12 posibles- y colocarse decimosexto a tres de los puestos de descenso, el encuentro de mañana en el Anxo Carro ante el Lugo es vital para los cordobesistas para el devenir del campeonato liguero. Sin embargo, todas las miradas están puestas en Luis Carrión. El técnico catalán, que relevó en el cargo a José Luis Oltra tras ser éste destituido a finales de noviembre tras perder con el Getafe, se están jugando su continuidad al frente del banquillo. Tras cuatro citas seguidas sin conseguir la victoria y no cambiar la mala dinámica en El Arcángel, donde no gana el cuadro blanquiverde desde que el 24 de septiembre lo hiciese ante el Nástic, la cita en Lugo es trascendental para el futuro del preparador barcelonés. "No soy tonto pero sé que un entrenador vive de los resultados", indicó ayer en sala de prensa tras ser cuestionado por si era una final a nivel personal el compromiso en el Anxo Carro. "No lo sé. No sé que puede pasar, pero hay que ganar", indicó el preparador catalán. Además, añadió que "hay que hacer las cosas bien". De hecho, aclaró que "no es lo mismo perder un día u otro. Hay que hacer un buen partido, tratar de ganar y no tendremos que pensar en mi situación personal". "Estamos a tres del descenso, hay que salir de ahí para subir posiciones", comentó el entrenador cordobesista. También apuntó que "cada semana voy a trabajar lo mismo, esté como esté".

A pesar de los malos resultados, Carrión tiene claro su estilo. "Mi forma de pensar, como entrenador, es presionar arriba, ser valientes, estar juntos arriba, recuperar... La mayoría de goles son más de recuperación. El otro día no se pudo presionar arriba, porque ellos lanzaban en largo. Las veces que trataron de salir con el balón, fuimos arriba", comentó el barcelonés. Además, reiteró que "nuestra idea va a ser esa siempre, vamos a ir a presionar arriba e intentar que no estén cómodos". "El otro día estuvimos más atenazados con balón, pero eso no me gusta. Podemos perder partidos, pero tener mejor imagen con el balón. Me gusta que mi equipo gane haciendo cosas buenas", aclaró el técnico blanquiverde, que echó una mirada al pasado: "Yo he venido aquí de aficionado y recuerdo con mucha alegría la etapa de Paco, porque el equipo jugaba alegre, era valiente. Eso es lo que nosotros vamos a intentar". "El otro día creo que tuvimos mucha tensión y nos jugó una mala pasada. Tenemos que intentar ser uno mismo, tener identidad propia y espero que esa identidad se la traslade yo al equipo", expuso el entrenador cordobesista. También "habrá momentos donde no puedas ser, pero en la mayoría del tiempo quiero que seamos nosotros los que dominamos y sometemos al rival". "Me gustaría tener a 22 tíos que sean valientes y quieran pensar como yo. Creo que es lo que hay que trasladar, y es lo que más le gusta al espectador", reconoció el preparador catalán.

Por otro lado, cuestionado por el cierre de mercado, en el que el equipo se reforzó a última hora con Aguza tras la salida de Borja Domínguez, Carrión comentó que "ayer -por el miércoles- se hizo una rueda de prensa donde se habló de ello, y no voy a decir más". "He hablado mil veces de lo que me parece el equipo y no cambio de opinión. Dije que no quería una plantilla de 25, pero ha venido gente nueva, los del B pueden participar con el B. Deivid está lesionado, por lo que quedan 22 jugadores que es una plantilla que está bien, más lo que aporten los del B", espetó el preparador cordobesista, que sí quiso hablar acerca de la incorporación de Aguza. "Sergio es un poco todoterreno. Creo que su posición es en el doble pivote o de interior. Si que es verdad que es un jugador que me gusta mucho, lo seguí en la Ponferradina y en el Castilla. Este año ha tenido partidos buenos. Es un jugador que me gusta, personalmente".

Sobre la salida de Borja Domínguez, el técnico del CCF señaló que "cada uno tiene sus pensamientos, sus ideas y respeto a todo el mundo. Es un chico sensacional, que nos ha dado bastante en los partidos, últimamente estaba algo peor. Surgió lo del Oviedo, habló conmigo, me dejo entrever que le gustaría ir allí por tener más posibilidad de jugar. Lo acepté y ya está. Le agradezco el trabajo que ha hecho, está cedido y el año que viene volverá. Yo quería tener aquí a gente que quisiera pelear por el puesto, le agradecemos lo que ha hecho y esperamos que le vaya bien".