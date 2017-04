¿Otro giro de tuerca al sistema?

La baja obligada de Domingo Cisma podría motivar un cambio de sistema en el Córdoba de cara al compromiso de mañana ante el Elche. Luis Carrión valora volver a la línea de cuatro defensas con la entrada de Deivid junto a Héctor Rodas. "Lo que me gusta de un equipo es que tenga diversas posibilidades y que las conozca todas, no jugar por jugar. Cada partido tiene unas características diferentes y estamos preparados para jugar con cualquier sistema", comentó el preparador barcelonés. No obstante, "es cierto que el que hemos utilizado nos ha dado victorias también y tendré que valorar de cara al domingo lo que pondré".

Uno de los grandes nombres propios es que Deivid regresa tras seis meses alejado de los terrenos de juego, en los que superó una grave lesión, en la que acortó notablemente los plazos previstos, y tuvo que esperar a que el club lo pudiese inscribir de nuevo, ya que le dio la baja en noviembre para fichar a un jugador que nunca llegó. Sobre la vuelta del central canario, Carrión reconoció que "no ha podido jugar por un tema de papeles, pero lleva entrenando un mes y veinte días con el equipo bien y a ritmo alto". Además, agregó que "los dos últimos lunes hemos hecho un partido contra los que no jugaron del B para que cogiera minutos y lo veo bien. Si tiene que participar está para ello".

El regreso de Deivid, pieza insustituible para Oltra durante la campaña pasada y el inicio de la presente, se esperaba en el CCF como agua de mayo. "Es un chico que entiende muy bien el juego, que tiene muy buena salida de balón", comentó Carrión al ser cuestionado por la aportación que puede dar el zaguero canario. También puntualizó que "es normal que no esté al cien por cien todavía pero tendrá que cogerlo con minutos", por lo que todo hace indicar que será de la partida mañana ante el Elche. Además, Carrión fue más allá y alabó al canario. "Sobre todo aporta mucha comunicación en el campo y viene con muchas ganas de sumar. Es la primera lesión que ha tenido en su vida y está deseando participar y estar con el equipo. Y al equipo le va a venir bien", aclaró el barcelonés sobre la vuelta del ex de Las Palmas a la titularidad.

Tras no ganar en los dos últimos encuentros, en los que los blanquiverdes empataron en casa con el Numancia y perdieron en el Pizjuán ante el Sevilla Atlético, Carrión indicó que "hay que hacer un buen partido y ganar". Para conquistar los tres puntos y encadenar cuatro jornadas seguidas sin conocer la derrota en El Arcángel, el preparador cordobesista señaló que "hay que estar serios porque el Elche tiene gente arriba dinámica". La receta está clara: crecer desde atrás. De este modo, aclaró que "tenemos que estar concentrados en defensa y en ataque llevar peligro al área contraria. Y sacar los tres puntos, que es lo que necesitamos". De hecho, señaló que "podemos generar mucho y llegar, pero si no ganamos no vale de nada". Para que no suceda lo mismo que en Sevilla, Carrión aclaró que "estamos concienciados de hacerlo y los jugadores llevan trabajando bien toda la semana para eso".

Con la titularidad de Deivid, la otra novedad podría ser el sistema, que pasaría del 3-5-2 al 4-4-1-1. Con Pawel en la portería, a pesar del fallo de la pasada jornada en el Pizjuán, la defensa estaría compuesta por Caro, Rodas, Deivid y Bíttolo. El doble pivote sería para Aguza y Edu Ramos, mientras que en los costados estarían Pedro Ríos y Javi Lara. Alfaro, en la mediapunta, y Rodri, en la punta de lanza, serían las otras dos piezas. No obstante, no está descartado Piovaccari, lo que atrasaría la posición de Rodri y dejaría al italiano como gran referencia. Aquí el más perjudicado sería Alfaro, que perdería su puesto en el once inicial, sitio que se ganó tras anotar el tanto de la victoria ante el Alcorcón en el tiempo de descuento. Con estos cambios, Carrión quiere mantener el buen idilio de las últimas jornadas en el estadio ribereño, en el que ha conseguido el CCF siete puntos de los últimos nueve en juego. Con el equipo a un punto del descenso, la victoria ante el Elche serviría para dar otro paso hacia la permanencia.