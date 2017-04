"Para ganar, hay que hacer daño al rival"

Como ha demostrado desde su llegada al primer equipo, Luis Carrión no se casa con nadie. Tampoco con ningún sistema. Valora cada semana el estado físico y mental de sus hombres y las características del rival para, en función de todo eso, disponer el once que considera más cerca de conseguir el triunfo. Pero a pesar de eso, el técnico catalán se congratula de que hoy en Palma tenga por fin "la posibilidad de repetir" alineación, "que ya es mucho", pues no en vano será la primera vez que pueda hacerlo tras cinco meses al frente de la nave cordobesista.

La decisión sobre el once, como ya ha hecho en otras ocasiones, la tomará Carrión "en función también de lo que ellos puedan hacer", pues a su juicio "hay gente que puede hacer daño a un equipo más que otra". Con todo, si algo tiene claro el preparador barcelonés es que en su decisión no influye "jugar en casa o fuera, porque hay que ir a ganar todos los partidos". "Nunca he creído en eso de que en casa hay que ser más ofensivos y fuera ir a amarrar, porque hay que hacer daño al rival para poder ganar", reconoció el técnico cordobesista.

En esta ocasión toca el Mallorca, inquilino de la zona de descenso y, por lo tanto, rival directo por mucho que la distancia actual sea de ocho puntos a favor del Córdoba. Tras la llegada hace un par de semanas de Sergi Barjuán al banquillo, Carrión considera que "hacer una valoración de su alineación es difícil porque cuando las cosas no van bien hay que cambiar cosas, no te puedes quedar quieto". Aún así, el entrenador del conjunto blanquiverde se muestra convencido de que su equipo tendrá "preparado todo lo que pueda pasar".

Sobre su valoración del cuadro bermellón, el preparador barcelonés no quiso profundizar mucho porque a él tampoco le "gusta que se valore desde fuera al equipo, porque apenas se ven dos entrenamientos y 90 minutos". Pese a todo, sí admitió el entrenador cordobesista que "en cuanto a nombres ves al Mallorca hecho para estar arriba, porque tiene gente con solera, con experiencia en Primera, pero la Segunda División es muy igualada y hay hombres que lo mismo un año se salen y otro no, te toca una dinámica mala... Es un buen equipo al que no le están saliendo las cosas, pero nosotros intentaremos estar bien para alargar su mala racha y cambiar la nuestra".