"Me tengo que ganar la confianza del cordobesismo"

"De lo pasado hasta ahora no puedo hacerme responsable ni para bien ni para mal porque no era presidente". Alejandro González se presentó ayer en sociedad -más allá de su primera y breve comparecencia tras acceder al cargo- con el propósito de que su mandato suponga en gran parte una ruptura con el liderado hasta el 22 de diciembre por su padre Carlos. Con un talante más cercano y una razonable apertura al diálogo, el joven dirigente esbozó ante la prensa proyectos "innovadores" en los que el club ya trabaja, reconoció errores y aciertos de la gestión heredada, y tendió una mano a todas las esferas de la sociedad cordobesa para tratar de aunar esfuerzos que ayuden a conseguir el objetivo único de devolver al Córdoba a la élite. Es más, no escondió que el principal reto que tiene ante sí "sería entrar en Primera y consolidar al equipo" pues "cada año en Segunda es un fracaso", y enfatizó su voluntad de acercar posturas con las instituciones, especialmente el Ayuntamiento, dado que la entidad "tiene que ser una palanca de impulso para la ciudad"... con camino de vuelta. Por lo pronto, el miércoles en la Copa del Rey ya estuvo en el estadio la alcaldesa, Isabel Ambrosio, pieza clave en esta vía de acercamiento -pese a que ya conoce que la SAD recurrirá la sentencia sobre la adjudicación de los terrenos del Parque del Canal- porque "queremos que la ciudad deportiva sea una ayuda al desarrollo que facilite otros proyectos". Durante más de hora y media, González diseccionó la actualidad del CCF tocando temas sociales como la lucha cainita entre las asociaciones peñísticas o la polémica con el sindicato de minoritarios, el estado "saneado" de las cuentas o la situación respecto a las instalaciones presentes y futuras de la institución.

una Estrategia para unificar estamentos

El tiempo de la desunión ha pasado a mejor vida con Alejandro González. Al menos, esa es la intención a gran escala del nuevo dirigente, que entre sus primeros retos está aunar al colectivo peñístico (Federación y Agrupación), para lo que ya el club ya trabaja en "una estrategia para unificar a la afición, porque no es normal que existan pequeñas fracturas entre nosotros, y vamos a actuar de chicle en ese sentido". No habrá ese "paso adelante" respecto a los veteranos, pues aunque el mandatario considera que "el cordobesismo debe tener sus valores identificados", este punto de fricción tiene un origen "diferente" porque "firmamos obligaciones por ambas partes y ellos son los que quisieron romper". Quizás la vuelta a esta comunión daría opción a hacer gestos con sus iconos como los que ya han hecho otros clubes y hasta empujaría a la creación de un museo "espectacular" que ya barrunta el nuevo gestor para cuando el CCF disponga de otras dependencias, tal vez en la futura ciudad deportiva que hace que hoy este ideal sea sólo "humo".

Convencido de que "la mejor manera de acercarnos a la afición es a través de éxitos deportivos, no regalar entradas" como explicación a la obligatoriedad de que los abonados pasasen por caja para ver el partido de Copa ante el Alcorcón, González Muñoz sí puso un muro al Sindicato de Minoritarios, que ya el anterior consejo vetó en la última junta general porque "si hubieran entrado era impugnable" porque, a su juicio, no está sindicados "legalmente". El mandatario argumentó que "no representa a la totalidad de los accionistas minoritarios, apenas un 20 por ciento" y que estas diferencias responden al "talante que ha tenido con el órgano de gobierno saliente, pues si hubiese tratado con respeto su gestión, que ha sido el que ha salvado la economía del club...". Dejando claro que "todo accionista ajeno al Sindicato tiene abiertas las puertas abiertas de mi despacho", sí abrió la puerta a "normalizar la relación". Porque el discurso del presidente es claro y rotundo: "No vamos a estar en contra de nadie, la idea es tender la mano a todo el mundo para avanzar, sin contar con el que no esté con nosotros".

Más cercanía con la ciudad e instituciones

Uno de los ideales que Alejandro González quiere imponer en su mandato es que "el proyecto de unificar al cordobesismo y de ciudad necesita de entendimiento con las instituciones", porque "el Córdoba tiene que ser una palanca de impulso para la ciudad". Pero no cualquier precio. De hecho, el club tiene muy claro que velará por sus intereses, y como el miércoles ya advirtió el presidente a la alcaldesa, "va a plantear un recurso al fallo judicial que hubo" en contra de la entidad sobre la adjudicación de los terrenos del Parque del Canal por parte del PP. ¿Por qué si hay base para hallar puntos en común? Porque "pese a que la estructura del fallo está muy bien hecha, existen fallos de concepto y precedentes" que juegan a favor del CCF, del que cree "importante que tenga recursos propios".

Y eso pasa principalmente por disponer de una ciudad deportiva. Claro está que la disyuntiva está en dónde ubicarla. Cerrada la opción del Parque del Canal y con dificultades para continuar con la remodelación de la actual por la incógnita de quién es el titular, aunque "la inversión hecha hasta ahora era mucho más que necesaria", González se manifestó contrario a acceder a la propuesta de Rabanales, una opción "buena, pero no para el Córdoba". El motivo esgrimido es que "queremos que sea una ayuda al desarrollo de la ciudad, que facilite otros proyectos, y no me veo tan alejado de la ciudad". "Me gustaría empezar a trabajar mañana mismo en un proyecto muy ambicioso para Córdoba y el Córdoba, pero antes tenemos que saber a qué está dispuesto el Ayuntamiento, porque tenemos que estar arropados por más agentes de la ciudad". De momento, su predisposición a tender la mano es un hecho. Ayer lo ejemplificó con la prensa, y en un futuro próximo la idea del nuevo mandatario es que esa cercanía llegue a otras esferas. Sin duda, un buen punto de arranque.