A ganar desde la buena defensa

José Ramón Sandoval lo tiene claro. El partido de Vallecas de mañana se gana desde la buena defensa, lo que no significa que el Córdoba no vaya a ser un equipo valiente, pues el técnico es consciente de que se juegan "la vida" ante un rival del que teme especialmente su juego en la medular, por lo que apostará por "cortarles el hilo que les hace estar cómodos".

El técnico madrileño regresará a la casa que le vio crecer como entrenador. "Es una visita muy especial para mí. El Rayo me educó como entrenador, me ayudó a dar el salto al fútbol profesional y nunca olvido quién está a mi lado. Conseguí lo máximo con ellos y mi etapa allí fue lo más bonito que me ha pasado, dentro de las adversidades que tuvimos", recordó con cariño, algo que no quita para que tenga claro que va "con el Córdoba a defender a muerte mi posición, porque por mucho que yo quiera al Rayo, me debo a un club en el que dos meses he vivido cosas como si hubieran pasado cinco años".

Precisamente por lo que conoce al conjunto vallecano, Sandoval reconoció que "llevamos esta semana más análisis que en otras" y eso es algo que también se debe a que "nos enfrentamos al líder y yo sé que o haces las cosas perfectas o es difícil ganar porque la afición le lleva en volandas y aun perdiendo y perdona todo". El técnico del Córdoba es consciente de que "es un equipo que lleva 17 partidos sin perder y tiene en sus filas a uno de los máximos goleadores y al máximo asistente", lo que implica que es un rival duro de batir porque "hacen un fútbol asociativo y están a cinco puntos del tercero". Sandoval sabe que tendrán que "hacer las cosas muy bien pero sobre todo construirnos desde la defensa, ser un equipo compacto para combatir su juego, que es muy vertical y de mucha intensidad, porque ellos son depredadores incluso en campo contrario", para lo que apuntó que "hemos trabajado muchísimo para construir un equipo desde la defensa que pueda ganar en Vallecas".

El de Humanes reconoció que la baja de Edu Ramos es sensible porque "ha sido un fijo conmigo", por lo que buscará adaptarse su equipo "a nuestros jugadores y al rival, pero no queremos perder la iniciativa del juego porque nos haría sufrir, no nos podemos preocupar sólo del centro del campo porque arriba tienen jugadores determinantes", de ahí que crea que la mejor medicina contra el Rayo es "cortarles el hilo conductor que les hace llevar el balón arriba y tratar de que no se encuentren cómodos".

Volviendo a la derrota ante el Huesca, Sandoval defendió que "el Córdoba hizo que el Huesca llegara sólo seis veces al área y eso dice mucho de un equipo", además de apuntar que "en los goles pecamos de defender un poco más adelante que de fallar atrás, por eso hay que repartir la responsabilidad y no cargarla sobre una línea". Tanto es así que el madrileño cree que ese traspiés les ha sumado "en el plano anímico, porque pasado el golpe hemos visto los errores y también que competimos ante el líder de la categoría", de ahí que esté convencido de que "si competimos así podemos tutear a cualquier equipo, otra cosa es que acertemos más que el rival, pero vamos a tratar de minimizar los despistes y potenciar todo lo bueno que hicimos".

También tuvo palabras el de Humanes para la afición y los ocho autobuses que acompañarán al equipo. "Son nuestro generador de energía. Estamos intentando sacar esto adelante viendo lo que ellos producen. Con su respaldo es más fácil convencer a los jugadores y nuestra responsabilidad es mayor al saber que tenemos a la afición detrás", aseguró. Con esa fuerza, Sandoval espera sorprender a un Rayo que "se juega el honor de subir pero nosotros nos jugamos la vida que es salvarnos, seguir en Segunda, y pesa más defender la vida que el honor".