El futuro, después de la permanencia

Todo apunta que Luis Carrión será el capitán del próximo proyecto del Córdoba, siempre que el final de temporada culmine con la permanencia del equipo en Segunda División. De esta forma, el preparador catalán tendría la oportunidad de formar su propia plantilla, tras tener que hacerse cargo de la actual a finales de noviembre después de la destitución de José Luis Oltra.

Sin embargo, pese a los rumores Carrión prefiere ser cauto. Está centrado plenamente en sumar el punto que falta para atar la permanencia mañana en Vallecas ante el Rayo, y luego ya habrá tiempo de hablar de planificaciones y demás: "No he querido hablar mucho del año que viene; no voy a hablar mucho más porque nos queda un punto para salvarnos, pero estoy feliz".

Con todo, el barcelonés sí tuvo palabras para valorar la primera maniobra de cara al futuro cerrada por la entidad cordobesista esta misma semana: la ampliación del contrato de Sasa Markovic por tres campañas más, hasta el 30 de junio de 2020. "Lo importante de Sasa no es que juegue más o juegue menos, sino que es un jugador que trabaja día a día y aporta desde fuera del campo; estoy encantado con su continuidad", comentó Carrión, que a buen seguro habrá tenido algo que ver en la renovación del centrocampista serbio. Sobre su futuro, aún habrá que esperar para dar oficialidad a su cantada continuidad; quizás mañana ya pueda ser un buen día...