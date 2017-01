En su comparecencia ante los medios de comunicación, Alejandro González no rehuyó ningún tema puesto sobre la mesa y se mojó bastante a la hora de valorar el reparto de dividendos que la anterior junta directiva, presidida por Carlos González, llevó a cabo entre abril y junio y luego tuvo que rectificar a través de una maniobra en la contabilidad del club. El nuevo presidente blanquiverde fue claro al afirmar que "en el fútbol no hay altruismo, creo que todos los dirigentes de una u otra manera se han lucrado con el fútbol, las cosas claras, y no hay nada más claro que un reparto de dividendos".

González aseguró no entender las quejas del entorno del club porque "si hubiésemos dejado de invertir dinero en plantilla para que se lo llevase el presidente sería un revuelo", aunque tuvo que reconocer el error cometido por el club en el proceso y el paso atrás que hubo que dar para adecuar la operación a las exigencias del Consejo Superior de Deportes (CSD). Eso sí, reiteró que "no debería ser un escándalo que se cometan acciones que respetan la ley" y reconoció que "en el fútbol no hay altruismo", antes de defender que "antes de Carlos González se hacían ingenierías para cuadrar las cuentas y con Carlos González se hacen repartos de dividendos".

El joven mandatario cordobesista explicó que "todas las empresas mercantiles tienen un objeto que es ganar dinero y no puedo pedirles a los accionistas que no se acojan a un derecho que tienen por ley". Además, Alejandro González puntualizó que "puedes tener mucho más dinero en la cuenta corriente de lo que puede permitirte gastar la Liga, y nosotros vamos al límite". El presidente blanquiverde fue más allá y se refirió al CSD para opinar que "lo que tiene que estar es orgulloso de que un club como el Córdoba esté en situación de repartir dividendos, y no de que estuviera como estaba antes".

También se mostró tajante el mandatario al asegurar que "el Córdoba es un club saneado, porque la deuda neta es positiva" y lo ejemplificó en que "es tan difícil repartir dividendos porque para eso hay que tener una situación muy sólida y privilegiada". Sobre el concurso de acreedores, González recordó que "en julio de 2017 finaliza el último pago y después habrá un pago de 500.000 euros en cinco años, a 100.000 por año, que queremos recortar". Y es que el presidente del CCF aseguró que "nos gusta hacer operaciones que financieramente no son buenas pero a corto plazo nos dan más solidez", al tiempo que agradeció el control financiero de la LFP "porque han sido tan estrictos con nosotros (en referencia a los clubes) que así hemos evitado denuncias de AFE".