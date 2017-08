"Tenemos que ser fuertes y dar cosas, no esperar"

Malas sensaciones para empezar dejó el Córdoba y Luis Carrión no pudo ocultar a su paso por la sala de prensa de El Arcángel su decepción por la derrota ante el conjunto amarillo. "Nosotros conocemos al Cádiz desde el año pasado y sabíamos lo que hacen y lo bien que lo hacen, pero no lo hemos defendido bien", reconoció un técnico que apuntó que "nos ha lastrado un poco el primer gol porque luego hemos estado muy espesos; habíamos trabajado las vigilancias tras pérdida pero no hemos estado bien".

Haciendo autocrítica, Carrión reconoció que su equipo no estuvo "fluido en la salida de balón con Joao, de ahí el cambio, no porque estuviera mal el chico" y se lamentó de que "otra vez en otra pérdida nos cuesta el segundo gol, que hemos defendido mal". Pese a todo, el catalán aseguró que "acaba de empezar esto, no hemos estado bien pero trabajaremos para mejorar".

Más que por la racha que el equipo traía, Carrión reconoció estar contrariado porque "lo que hemos trabajado no lo hemos hecho bien" y dio mérito al rival porque "lo que hace lo hace muy bien; nosotros lo habíamos estudiado el año pasado y ya nos ganó", por lo que "sabiendo lo que hacen podíamos haber estado más contundentes a la hora de defenderlo".

Ahora toca una semana de regeneración y Carrión apuntó que "mi máximo esfuerzo va a ser que esto no sea catastrófico ahora" porque "hemos hecho cosas mal pero esto es una liga muy larga. Hay que trabajar por mejorar, el Albacete es un rival diferente y hay que intentar que lo que trabajemos lo hagamos después". Carrión quiso frenar el pesimismo y apuntó que le gustan "los equipos más planos, que no se hunden cuando le marcan un gol o se vuelven eufórios al marcarlo, y en ese sentido no hemos estado bien".

Por último, el técnico blanquiverde aceptó las críticas de la grada porque "cuando tú haces cosas bien y de repente un día estás mal la gente se decepciona. Es lo más normal del mundo. Tenemos que ser fuertes e intentar dar cosas, no esperar nosotros". De ahí que reiterara que "mi mayor esfuerzo va a ser para que no haya pesimismo y creo que en Albacete podemos ganar si mejoramos cosas"-