"Yo estoy más fuerte que nunca"

Juan Merino asumió "toda la responsabilidad" por el resultado de ayer y reconoció que "el ponerte 2-0 y con un jugador menos todo hace indicar que estás cerca de la victoria". Pese a todo, el técnico aseguró que se siente "más fuerte que nunca" para sacar la situación adelante, pese a que en seis partidos aún no ha conseguido ganar y el Córdoba ha cosechado tres puntos de los 18 posibles.

Tras la primera parte y la clara ventaja en el marcador, Merino aseguró que su equipo salió "en el segundo tiempo con la idea de meter el tercero, pero buscando transiciones rápidas, aunque nos faltó tener la posesión y desgastar al contrario, debido a la ansiedad y fruto de la situación", algo que considera lógico porque "es difícil cuando un equipo está abajo. Por actitud, el equipo lo da todo, pero tenemos que ganar. No hemos perdido, que es importante, pero hay que ganar".

El técnico gaditano reconoció también que "los jugadores están mal porque nos encontramos en la misma situación de la semana pasada. Teníamos un resultado que te da la vida, como la semana pasada. Es normal que estén mal pero mañana -por hoy- vendremos a entrenar con muchas ganas de revertir la situación. Hemos estado muy cerca de los tres puntos tanto hoy -por ayer- como en Sevilla". Lo que no escondió el técnico del Córdoba es que la presión está haciendo mella en los futbolistas. "Sí es verdad que merma la capacidad de algunos jugadores. Por eso era importante el 2-0, más que para el entrenador, por ellos. Teníamos ahí un resultado bastante bueno y la mejor recompensa para los jugadores son los tres puntos. Cuando nos metieron el 2-1 esa intranquilidad no es fácil de sobrellevar. He visto jugadores talentosos en situaciones complicadas no dar su mejor versión".

Cuando se le cuestionó por si se ve capaz de salvar al Córdoba, Merino fue rotundo. "Estoy fuerte no, más fuerte que nunca. Desde que soy entrenador he estado siempre en situaciones difíciles y creo que me muevo bastante bien. Siempre me pregunto si tan difícil me van a poner ganar un partido. Lo hemos tenido cerca las dos últimas semanas. Me encuentro más que capacitado para dar la vuelta a la situación", aseguró el linense, que reconoció que "tenemos que mejorar pero la capacidad colectiva está mermada por la situación". También habló el gaditano de su relación con los jugadores: "Yo soy un entrenador serio, me gusta la disciplina. Es una situación difícil pero el trato que me está dando la plantilla es espectacular. A medida que pasan las semanas veo al colectivo más con el cuerpo técnico". Y para la afición también tuvo palabras, al asegurar que respeta "todo lo que pueda decir y no hay más. Nosotros somos los que tenemos que darle a ellos a través de ganar y, cuando la situación no va bien, es normal que la gente esté disgustada".