La fortaleza del que cree

Creer en uno mismo es vital, porque si tú no crees en ti, tampoco lo harán los demás. Cuando uno mismo se acepta y cree en sus posibilidades, se transforma, y todo lo que antes parecía difícil, se hace más sencillo. El CCF empieza a creer y lo ha demostrado de sobra en los dos últimos partidos en El Arcángel. Tras poner el punto y final a una pésima dinámica en casa, los blanquiverdes han solventado los dos últimos compromisos en su feudo con dos victorias que saben a gloria. Además, la forma de conseguir esos seis puntos habla de la confianza y la creencia del poder conseguirlo. Y así fue. El Alcorcón y el Zaragoza se quedaron sin sumar en el coliseo ribereño gracias a los tantos de Alfaro y de Markovic en el tiempo de descuento.

Tras tocar fondo y estar en la zona de descenso, el conjunto cordobesista ha dado signos de recuperación y de poder ir a más. Con un sistema más adecuado, una defensa más ordenada y un centro del campo que sabe lo que tiene que hacer, lo demás es confiar en que la pelota entre y la suerte acompañe. Esa fortuna que ha sonreído en los dos partidos en casa pero que le fue esquiva en Tarragona ante el Nàstic. Aún así, el CCF sabe cuál es el camino a seguir para sellar lo antes posible la permanencia. De momento está en la senda correcta, aunque no debe descuidarse porque el peligro está a tres puntos. Para dar otro paso hacia la salvación, los de Luis Carrión buscarán ante el correoso Numancia el tercer triunfo seguido en El Arcángel. No será nada fácil este reto -no lo ha conseguido en lo que va de campeonato- pero el grupo vuelve a creer y esa es la mejor noticia para el cordobesismo, que no ha dejado en ningún momento solos a los suyos. Además, ya saben a quién tienen que exigir cuentas, como así lo han demostrado en los últimos encuentros con una pañolada por la gestión de la familia González.

Carrión ha dado con la tecla con un sistema para un CCF que cree ya en sus posibilidades

Enfrente estará un Numancia que marcha en una cómoda décima plaza con 37 puntos, cuatro más que el CCF. Con siete puntos de distancia sobre el play off y también con la zona de descenso, los de Jagoba Arrasate no están en su mejor momento de la temporada. De hecho, llevan cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Sólo han sumado un punto de los 12 en juego, logrado el pasado domingo ante el Oviedo (0-0). Sin embargo, tiene un problema con el gol, al no marcar en los últimos cuatro partidos. Además, su referencia en ataque, Manu del Moral, se lesionó en la cita ante los ovetenses y está de baja, por lo que Arrasate tendrá que buscar en Kike Sola y Jairo Morillas su relevo en el once. A todo esto se suma que el equipo soriano no suele salir bien parado de sus visitas a Córdoba. De hecho, sólo ha logrado una victoria en los diez compromisos disputados. Eso sí, mejor que los de Carrión no se dejen llevar por los precedentes, ya que luego pueden salir escaldados.

Para intentar sellar el tercer triunfo seguido, Carrión tendrá que variar de nuevo su once, al no poder contar ni con Aguza ni con Edu Ramos, ambos sancionados tras ver la amarilla que les hace cumplir ciclo. De este modo, el técnico catalán tirará de Héctor Rodas para el eje de la zaga, por lo que Luso adelantará su posición de los últimos dos envites y jugará de nuevo en el centro del campo junto a Javi Lara y previsiblemente Markovic. El resto de los componentes no debe variar respecto al que salió de inicio ante el Zaragoza. Con estos mimbres, los blanquiverdes buscarán dar otro paso hacia la salvación. Con intensidad y confianza, todo es posible. Ya se sabe que creer es poder. Y el CCF ya cree en sus opciones de permanencia. La pena es que sea tan tarde y con un objetivo que no era el deseado.