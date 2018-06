"Las finales no se juegan, se ganan"

José Ramón Sandoval transmite seguridad y confianza hasta en situaciones límite. Y la de hoy es lo más desde que llegó al banquillo del Córdoba. Entonces "confiaba mucho" en obrar un milagro que ahora está a punto de consumarse, lo que le hace seguir "confiando" en un equipo que sabe que "la victoria es lo único que nos salva, pero nos puede valer empatar o perder porque nos lo hemos ganado". Una ecuación con múltiples resultados posibles que difícilmente se resolverá antes de las 22:20 de hoy lo que empuja al técnico a esperar "un partido largo" que hay que jugar "con calma, desde la mesura, no desde la precipitación".

Sandoval es consciente de que llegar así a la última jornada es "difícil porque no la jugamos", si bien se centra en "trabajar el exceso de confianza porque no hemos conseguido nada, pues tenemos que ganar este partido para salvarnos de la quema". Eso sí, valora que el Córdoba depende de sí mismo y se la juega en casa, en un estadio que rozará el lleno absoluto, algo que "no nos puede confundir". "Hay que ir despacio, pues será un partido largo, con muchos movimientos en otros campos y hay que jugar nuestro partido, intentando ganar", explicó el de Humanes, sabedor de que "a ellos les vale el empate, pero no creo que el Sporting venga a empatar, porque es un equipo que siempre va a ganar, aunque ahora lo haga sin arriesgar tanto porque tienen un play off en el que tienen que pensar, y tienen dos viajes". "Tenemos que jugar con marcar una intensidad máxima para poder ganar el partido", finalizó el preparador del CCF, como arma para marcar terreno.

Cuestionado sobre el papel que los veteranos pueden jugar ante un duelo de este calibre, Sandoval admite que "deben transmitir lo que nos jugamos, por si hay alguien que todavía no tiene esa percepción de lo que nos falta, pero el vestuario está muy concienciado y lo que deben dar es calma, porque a ellos les basta el empate y no hay que ponerse nerviosos".

Sobre todo porque el madrileño entiende que "en el último partido partimos todos de cero, hay que olvidarse de todo. Hemos salvado tres bolas de partido, porque si fallábamos una, nos caíamos, pero ahora estamos empatados, nos la jugamos a una sola bola, y hay que saber dónde estamos en la pista porque el que se equivoque, es el que va a caer". "Este partido hay que plantearlo de otra manera, pero lo mejor es que nos lo jugamos con nuestra gente", incidió el preparador blanquiverde, que quiso recordar que a estas alturas "es mucho más importante las ganas de no descender que las de subir, pues si fallas sabes que vas a volver a estar, pero lo otro es que te metes en el pozo y cambia la historia".

Ante este panorama, quiso lanzar un mensaje a los aficionados que hoy llenarán El Arcángel, sobre todo a los que piensen que van a ser partícipes de una fiesta que todavía no está ni mucho menos conseguida. "Parece que venimos a una celebración y eso hubiera sido si ya está conseguido. El otro día sólo celebramos que nos habían dado una buena noticia, salir de abajo. El público debe venir a jugársela, a que no nos quiten lo que hemos luchado; hay que jugar el último partido como si fuera toda la liga, el resumen de 41 partidos en uno. Hay que ganarse la celebración ante uno de los mejores equipos de la categoría", apuntó.

"Sabemos que no podemos fallar, pero es el día que menos voy a tener que motivarlos. Es una final y las finales no se juegan, se ganan", continuó Sandoval, que pasó de puntillas sobre la polémica por el posible amaño del Huesca-Nàstic porque "todo son indicios y si no hay pruebas...". Al margen, el técnico del Córdoba dejó caer que hoy puede introducir "una variante táctica" que es la que considera "necesaria para este partido". Tocará esperar hasta una hora antes del inicio del choque, porque de lo contrario sería dar ventaja al rival.