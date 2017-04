Cuando el fin justifica los medios

Aliviado tras el triunfo de su equipo ante el Almería compareció Luis Carrión en la sala de prensa de El Arcángel, en la que destacó que la victoria de su equipo era "muy importante y necesaria, creo que son tres puntos vitales aunque sólo son eso, ahora hay que ir a Mallorca a ganar después de muchas derrotas fuera". El catalán justificó sus cambios, más defensivos que de costumbre, por lo igualado del partido, aunque reconoció que "en otra situación estos cambios no me gustarían, pero creo que había mucha gente que ha llegado justa al final y era un partido difícil; he creído que necesitábamos esos cambios. Siempre intento refrescar el ataque pero no ha podido ser".

Con todo, Carrión valoró el buen inicio de su equipo. "Creo que en la primera parte hemos sido mejores, nos hemos ido con un gol y en la segunda se ha notado que ellos no tenían nada que perder y nosotros estamos en una situación tensa", apuntó el preparador, que reconoció que "podíamos haber tenido más calma pero lo importante es la victoria".

Carrión valoró la garra de su equipo en "un partido tenso, por lo que había en juego y porque el Almería venía haciendo las cosas bien y está en alza". Con todo, reiteró que "en la primera parte el equipo ha propuesto y ha estado bien en el campo". En la segunda, "bajó el nivel de juego" porque, según el técnico cordobesista "era un partido tenso, en el que se juega poco al fútbol y hay mucho esfuerzo". Lo que sí destacó el míster blanquiverde es que ahora su equipo lleva "una buena racha en casa y ahora la mente ya está puesta en el partido de Mallorca para intentar ganar allí".

Se le comentó además al entrenador del Córdoba la importancia de seguir ganando en casa y Carrión coincidió con esa apreciación recordando que "con este partido teníamos cinco en casa, y si los ganamos todos seguramente estaríamos fuera del descenso al final". Eso sí, la mente de Carrión ya está puesta en solucionar los malos números como visitante: "Mi idea está en ganar fuera, hay que conseguir ganar en Mallorca y voy a trabajar lo máximo durante la semana para intentar ganar allí".

Sobre la lesión de Héctor Rodas, Carrión apuntó que "ayer entrenó bien, para nosotros es importante y básico en el equipo, por eso he creído que era lo más conveniente probar pero él ha sido honrado, nos ha avisado de que no estaba bien y bueno, es digno de alabar el partido de Antoñito, que no es fácil estando ya en el banquillo, salir y cumplir".