El filial abrocha la salvación en casa del colista

El Córdoba B dejó abrochada su permanencia en el Grupo IV de la Segunda División B con una goleada en el feudo del colista y ya sentenciado La Roda. Tres tantos en el cuarto de hora final permitieron al filial blanquiverde atar un triunfo que encarriló pronto, pero que la reacción manchega dejó en nada mediado el segundo periodo. A la espera del resto de resultados del fin de semana, el equipo de Jorge Romero es décimo con 43 puntos, lo que le permite ver el play out a 7 y la zona de descenso un paso más lejos, situación que parece casi definitiva con apenas 12 en juego.

Como cabía esperar pese a la cercanía con el anterior partido, Romero dio continuidad al once, con la única novedad de Quiles para ejercer de referencia ofensiva. Y el arranque no pudo ser más productivo, pues la primera llegada al área de La Roda se tradujo en el 0-1. Era lo mejor que le podía pasar al filial, no sólo por la tranquilidad de verse por delante en el marcador, sino por el golpe letal a un adversario desahuciado tras sus dos últimas derrotas sobre la bocina, también ante dos rivales directos como el Recreativo de Huelva y el Linares.

Con el viento a favor, el Córdoba empezó a desplegar su fútbol de toque y a acumular llegadas a las inmediaciones del portal de Romero, que pasó a ser el sostén de los suyos con varias paradas de mérito. Hasta que al paso por el ecuador del primer acto un derribo de Connor en el área fue decretado como penalti; José Antonio González no perdonó.

El encuentro estaba sentenciado a la media hora. O al menos así lo parecía. Pero un gol del ex cordobesista Uxío poco antes del intermedio dio nuevos bríos al conjunto albaceteño, que se levantó para dibujar un decorado mucho más equilibrado. Tras el paso por los vestuarios, el ritmo ofensivo decayó. Fue un descanso antes de la locura y el desenfreno final, desencadenado poco después de que una jugada llena de rebotes en el área visitante acabara en el empate.

La Roda se vio con vida tras estar al borde de la muerte y eso acabó jugando en su contra. Romero leyó la nueva situación de subidón local y dio un golpe de timón con la entrada de David Moreno por Esteve, lo que retrasaba al doble pivote la posición de José Antonio González. El atrevido movimiento del técnico blanquiverde dotaba de un punto más de frescura al ataque de su equipo y facilitaba las contras. Y así precisamente fue como el filial tomó de nuevo la delantera, tras una combinación entre Vera y el granadino que sorprendió a la zaga.

La Roda sufría un nuevo golpe en su intento a la desesperada por lograr un triunfo que le otorgara alguna posibilidad de permanencia, que hoy se ve imposible porque el marcador no se quedó ahí. Con espacios, el B se sintió cómodo y aprovechó los espacios que empezó a dejar su rival para hacer dos nuevos tantos con los que acabó de dar forma a una goleada que deja al filial blanquiverde en una posición inmejorable para atar su continuidad en el Grupo IV. Quedan cuatro finales, pero en el club ya se ven de otro modo.