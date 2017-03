"Nos faltó fluidez o querer jugar"

En una rueda de prensa mucho más rápida y fugaz de lo habitual, Luis Carrión mostró su malestar por el encuentro que desarrolló su equipo ante el Numancia. El preparador barcelonés del Córdoba salió con mala sensación del partido y confesó que lo expuesto por sus hombres sobre el campo no era lo que habían previsto y trabajado durante la semana.

"Mi intención era, porque sabía que ellos tienen gente buena arriba pero quizás menos consistencia en defensa, que pudiéramos hacer más daño en ataque", apuntó el técnico, que en su análisis reconoció acto seguido que "en la primera parte nos han dominado ellos y nosotros no hemos hecho daño en ataque", aunque aseguró que su equipo mejoró algo tras el descanso. En todo caso, Carrión se mostró "decepcionado" por el partido y porque "intentaba salir al ataque pero hemos estado mal en la presión a la hora de defender".

Al técnico se le preguntó si le había sorprendido el planteamiento de Jagoba Arrasate, que no alineó a ningún delantero y pobló el centro del campo con jugadores para dominar el balón en esa zona. "Yo sabía que el Numancia juega así", aseguró el catalán, que eso sí, advirtió que le había sorprendido que "no jugaran con un nueve arriba", aunque entendió que "ellos lo han hecho para dominar el centro del campo, que de hecho lo han conseguido".

La tímida reacción de su equipo llegó tras el descanso, con la entrada de Sasa Markovic y un cambio en el sistema de juego del conjunto blanquiverde. "En la segunda no nos han dominado tanto, pero nos ha faltado fluidez o querer jugar el balón", lamentó Luis Carrión, que se mostró tajante al apuntar que "eso hay que cambiarlo porque se puede ganar o perder cualquier partido pero no me gusta irme a casa con esta sensación después de un partido".