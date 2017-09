¿Qué falta? Paciencia y contundencia

El Córdoba sumó su segunda derrota de la temporada, ambas en El Arcángel y ante rivales directos por estar arriba, por el mismo resultado (1-2) y repitiendo errores. La falta de contundencia defensiva con un delanterazo como Borja Iglesias y los problemas en la creación, sobre todo a raíz del 1-2, con la involuntaria colaboración de los volantazos tácticos de Luis Carrión desde la banda facilitaron la victoria del Zaragoza y dejaron el cero aún perenne en el casillero como local de los blanquiverdes tras dos apariciones. El triunfo, rotundo, en Albacete permite vivir en la zona media de la tabla.

Como en el estreno liguero ante el Cádiz, el CCF volvió a empezar por debajo en el marcador. Esta vez tuvieron que pasar 18 minutos, aunque ya antes había habido algún susto (también en la portería maña) dentro de un partido de ida y vuelta que propició el empate casi de inmediato. Fue a partir de entonces cuando se vieron los mejores momentos del cuadro cordobesista, que pasó a dominar con relativa comodidad, jugando en campo contrario, robando muy arriba y hasta acumulando llegadas. En definitiva, mostrando el patrón de juego en el que viene insistiendo desde el inicio del trabajo. Antes de eso la nota dominante fue el equilibrio, con ambos equipos volcados; después y durante la segunda mitad al completo, el Zaragoza fue el que mandó en todas las zonas del terreno de juego.

Por segunda cita en El Arcángel, Joao Afonso fue el sacrificado en la búsqueda de un puntoCarrión agitó hasta tres veces el equipo con los cambios, provocando un galimatías mayor

¿Qué le faltó al equipo? Quizás la frase de Javi Lara en zona mixta pueda servir de primer resumen: "Dos saques de banda nos costaron dos goles. Durante la semana hacemos mucho hincapié en eso y tenemos que darle una vuelta a esas situaciones. Con balón tenemos buenas ideas, pero sin balón tenemos que ser mucho más contundentes porque si no, no vamos a ser un equipo fiable. Y tenemos que ser fiables si queremos estar arriba. El equipo no tenía la chispa de otros días, pero el partido estaba más o menos controlado. Pagamos dos llegadas en las que no estuvimos contundentes. Y aquí hay jugadores que no perdonan". Se podría decir más fuerte, pero difícilmente más clarito. Pero para incidir más en la exposición del montoreño, valgan unos apuntes.

Sin balón, el CCF necesita más contundencia. Sobre todo para frenar a un delantero como Borja Iglesias que se bastó para poner en jaque a toda la zaga, con especial relevancia a Joao Afonso, que volvió a ser sustituido cuando el Córdoba tuvo que volcarse por completo en busca de salvar un punto que finalmente voló con los otros dos. No fue el único culpable, aunque sí el que quedó más señalado. Porque el luso falló en la marca del 0-1, al permitir revolverse al delantero gallego en la frontal (faltó también más convencimiento de Edu Ramos al ir a taponar el remate), y luego en el origen del 1-2, cuando no pudo frenar a Iglesias en zona de tres cuartos ni yendo al suelo, lo que facilitó su llegada a la frontal y, ante unos Josema y Pinillos incapaces de salir, anotar con un derechazo ajustado al palo.

A esos problemas en el juego sin balón, trabajados durante el verano sobre todo en las acciones en las que los zagueros tienen que salir de su zona de confort pero aún no corregidos, se sumaron otra vez las dudas con la posesión, que comenzaron muy pronto. La presión adelantada del Zaragoza obligó a continuos pases cerca del área propia, muchos horizontales que se convertían en caramelos apetitosos para los atacantes rivales, lo que poco a poco fue mermando la confianza del colectivo en ese estilo programado de sacar siempre la pelota jugada desde atrás.

La posibilidad de robar muy arriba con el impulso del gol del empate corrigió esos desajustes antes del descanso, si bien la nueva predisposición maña al inicio del segundo acto enquistó el juego de ataque de un CCF que terminó de irse del partido con el 1-2. El tanto llegó a los pocos segundos de que Carrión introdujera una variación táctica interesante, con Jaime Romero por dentro en el vértice superior de un triángulo formado también por Edu Ramos y Javi Lara, y Sasa Jovanovic por fuera, y ahí terminó la prueba.

Porque el técnico no tuvo paciencia a pesar de que restaban unos 25 minutos para el final y al verse de nuevo con el resultado en contra volvió a agitar el equipo para meter a Markovic por Pinillos, pasando a la izquierda a Javi Galán de lateral y Jaime de extremo, y colocando al serbio por delante de los otros dos mediocentros. El galimatías táctico se completó con la entrada de Guardiola por Joao Afonso que dibujó una línea de tres atrás auxiliada por Ramos. Mucho ruido para obtener una producción ofensiva muy escasa (primero un mano a mano de Jovanovic tras envío directo de Lara y luego un zatapazo de Markovic desde la frontal que repelió Ratón) que vino a confirmar que este Córdoba necesita aún tiempo, pero sobre todo saber jugar con paciencia y contundencia, a partes iguales, para no perder el tren de la competición desde tan temprano.