Entre todos será mucho más fácil

En apenas diez días, la cercanía de Jesús León y la astucia de Luis Oliver han cambiado la cara al Córdoba y al cordobesismo. El desafío de la permanencia sigue siendo igual de complicado que antes, pues el conjunto blanquiverde debe recortar un mínimo de ocho puntos a sus rivales en las 18 jornadas que restan para el final del campeonato. Pero al menos ahora la manera de encararlo es muy diferente, tanto en el fondo como en la forma. A priori, los movimientos producidos en un frenético mercado invernal han dejado en manos de Jorge Romero una plantilla de mayores garantías y, si a eso se le añade, que la afición está dispuesta a dejarse el alma por los suyos, la ecuación tiene muchos más visos de ser resuelta de manera positiva. De momento, mañana en la finalísima ante el Barcelona B (20:00), El Arcángel rozará el lleno para un partido que sólo es seguro que se perderá el capitán Fernández, por sanción, si bien los dos últimos fichajes, Montelongo y Bambock, tienen difícil llegar porque aún no están inscritos por un problema con el tope salarial.

Ambos jugadores están desde el miércoles en Montecastillo (Jerez de la Frontera) junto al resto del plantel, que regresará hoy a mediodía para mirar ya de frente al duelo ante el filial azulgrana. Pero son los únicos fichajes que no cuentan ahora mismo para el técnico porque no han podido ser inscritos, lo que no resulta ningún problema porque ambos llegaron como agentes libres. El club sobrepasó otra vez el tope salarial impuesto por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), si bien trata de solventar ese problema eliminando de los gastos las primas por conseguir la permanencia que aparecen en los documentos de varios jugadores.

Bambock firmará por lo que resta de temporada y una más, aunque el CCF no lo oficializó aún

Un paso que no está seguro que pueda resolverse hoy y que hace que Bambock no haya sido siquiera anunciado aún como incorporación de manera oficial. Sí lo hizo ayer su agencia de representación (MKSport Internacional), que desveló que el acuerdo de la entidad con el centrocampista franco-camerunés es por lo que queda de temporada y una más.

Con la duda de esos dos jugadores, Jorge Romero tiene la baja segura de Fernández, sancionado por acumulación de amonestaciones. Pero al menos, el preparador cordobés ya cuenta con Edu Ramos y Álex Vallejo, al margen del grupo en los primeros días de la semana tras su participación el pasado viernes en el duelo de La Romareda, del que el primero salió en camilla tras un duro golpe en su rodilla derecha. Eso ya está olvidado y el malagueño está disponible para plantar batalla al Barcelona B en la primera final de un mes de febrero que puede marcar el futuro del campeonato.

Porque al margen del encuentro ante este rival directo, el Córdoba disputará dos partidos más en casa -Granada y Valladolid- tras visitar al Tenerife, siendo consciente de que hacer de El Arcángel un fortín es el camino más corto para alimentar las opciones de permanencia. De momento, los dos últimos partidos ante el Reus (5-0) y el Albacete (1-0) se saldaron con triunfo...

Y mañana el cordobesismo pondrá todo y más para buscar el tres de tres. De inicio, el estadio estará cerca de un lleno que a día de hoy sólo está a expensas de la respuesta de los abonados, dado que el club colgó ayer el cartel de no hay billetes en taquillas. La campaña de media temporada, que ya ha elevado el número de valientes a 13.124 y que se ha prolongado hasta el próximo domingo 11, y las iniciativas lanzadas por la ciudad y la provincia han agotado el papel, lo que garantiza de largo la mejor entrada de la temporada. Y eso, que era impensable hace apenas unas semanas, es la llama que ha encendido este proyecto que, con la unión por bandera, quiere obrar un nuevo milagro en blanco y verde.