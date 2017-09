"No será fácil pero hay ilusión"

Tras el punto y final al cierre del mercado, que acabó con la llegada de Javi Noblejas -decimosegunda incorporación durante este verano-, el CCF se centra ya en la cita ante un Zaragoza que busca su primera victoria en El Arcángel tras sumar sólo un punto en las dos jornadas disputadas hasta el momento. No obstante, Carrión comentó que "hoy en día en Segunda todos los rivales son difíciles". "Ellos personalmente me gustan, son dinámicos, tienen muchas posibilidades y un buen trabajo defensivo", reconoció el barcelonés. Además, añadió que "los he visto y han utilizado varios sistemas" en los dos duelos que les enfrentaron al Tenerife (1-0) y al Granada (1-1). "No va a ser fácil pero tenemos la ilusión de conseguir los tres puntos", apuntó el preparador cordobesista.

De cara al choque con los maños, Carrión cuenta con 21 jugadores a la espera de la llegada de Javi Noblejas. Incluso hoy podría repetir once inicial por primera vez: "Tenemos un buen bloque, hay jugadores que han participado más y otros que tendrán que dar más nivel". "En Albacete estuvimos acertados y el domingo -por hoy- podrían ser todos titulares", añadió el técnico catalán. No obstante, sobre la opción de que vuelvan a jugar los mismos que lo hicieron de inicio en el Carlos Belmonte, Carrión aclaró que "eso depende del rival y de cómo ha sido la semana". "Tengo claro el once pero no voy a decir si introduciré cambios o no", comentó el barcelonés.

El que sí vuelve a la convocatoria es Pawel Kieszek, recuperado ya de su lesión. "Está bien, ha entrenado más o menos bien, le falta ritmo y coger sensaciones en entrenos pero de la operación está perfecto", señaló el técnico del conjunto blanquiverde. También hizo referencia a Alfaro, que se perdió la cita en Albacete por unas molestias. Aunque fue el viernes cuando hizo parte de trabajo, el onubense se encuentra con "buenas sensaciones".

Por otro lado, Carrión volvió a centrarse en un Zaragoza que "es un equipo que le gusta tener la pelota, tiene jugadores para ello porque se asocian muy bien". De este modo, "trabajamos para tener la posesión pero no es un fin, lo importante es controlar el partido, tenerlo con sentido y llegar al área rival para poder ganar el encuentro".

Tras la derrota de la primera jornada en casa ante el Cádiz, la victoria en Albacete puede hacer que el ambiente sea mejor hoy en el coliseo ribereño. Carrión cree que "no fue tenso, la gente estuvo bien" en el duelo del debut liguero. "Cuando pierdes es normal cabrearte", apuntó Carrión. Además, añadió que "después de una muy buena pretemporada, fue un palo para todos pero cualquiera te puede ganar". De este modo, "cada semana hay que dar el cien por cien para ganar, porque al final si lo das todo la gente estará más con el equipo". En ese sentido, el preparador cordobesista señaló que "todo el que venga al campo se vaya orgulloso, eso es lo que queremos".