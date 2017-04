"No será fácil y hay que estar en alerta"

Aunque llegó en el pasado mercado invernal, Javi Lara, que acumula ya 1.189 minutos en 14 encuentros con el CCF, se ha ganado a pulso un hueco en el once inicial de Luis Carrión. "Está claro que no es fácil cuando llegas a un equipo en el mercado de invierno. Me he intentado adaptar lo más rápido posible pero también ayuda que estás en tu casa y eres feliz". Además, agregó que "es más fácil rendir siempre que estás rodeado de los tuyos", reconoció el montoreño en CCFTV.

Sobre el empate conseguido el pasado domingo en el Iberostar Estadi ante el Mallorca, el de Montoro comentó que "fue un buen punto porque fuera de casa y contra un rival directo el empate siempre es bueno". De hecho, apuntó que "no tenemos que mirar más allá de lo que hagan otros rivales". También aclaró que "es cierto que los otros equipos también tienen que sumar y sobre todo cuando jueguen en casa, pero nosotros tenemos la posibilidad aquí de sumar tres puntos y eso es lo que queremos" el próximo domingo frente al Mirandés.

Cuestionado por la visita del conjunto burgalés, colista con 32 puntos, Javi Lara señaló que "todos los rivales son complicados". "En Segunda División se ha visto que en todos los partidos nadie gana con tranquilidad", por lo que "será un partido muy difícil". Además, cree que "para ellos será su última oportunidad". No obstante, también especificó que "saben que si nos ganan, se pueden reenganchar" a la pelea por la permanencia, ya que "después reciben al Sevilla Atlético". Aunque los de Miranda de Ebro están a nueve puntos, el montoreño aboga "por estar en alerta".

De vuelta a El Arcángel, Lara apuntó que "es una motivación extra siempre jugar en casa. Hay un gran ambiente siempre y está claro que es una afición exigente pero si nosotros le damos ellos, van a estar con nosotros".

Por último, sobre el calendario que le queda al CCF, el de Montoro comentó que "sabemos que son difíciles pero haciendo nuestro trabajo podemos puntuar ante cualquiera". "Estamos en buena dinámica, jugando contra todos de tú a tú y creo que con un poco de más fortuna podemos sumar de tres en tres", aclaró Lara.