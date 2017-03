"No será fácil y tenemos que estar muy alerta"

Luis Carrión aseguró en su comparecencia de prensa previa al choque de esta tarde ante el Numancia que desconfía del conjunto soriano porque llega "con mejor juego que resultados" en las últimas semanas. El técnico catalán reconoció la importancia del choque, ya que en Segunda "cuesta ganar y la última jornada es el mejor ejemplo porque sólo ganamos cuatro equipos y tres eran los de arriba". Es por eso que al Córdoba se le abre una ocasión muy buena para dar un estirón en la parte baja, por lo que Carrión aseguró que tratarán de "ir a por los tres puntos, aunque todo el mundo se juega algo y ya no hay finales de liga con equipos que no se jueguen algo. Cuesta ganar pero trataremos de hacerlo bien para lograrlo".

Sobre la presencia de hasta cuatro jugadores del filial en la convocatoria, Carrión reconoció que "vienen porque hay jugadores con alguna duda". Al margen de eso, el preparador blanquiverde aseguró que "también pueden entrar en la convocatoria, en caso de que mañana no llegara alguno, hay gente preparada". Sobre esos problemas físicos, abundó el técnico para reconocer que "Antoñito ha tenido alguna molestia, ha estado algunos días fuera y cuando ha entrenado se ha notado de nuevo las molestias. No tengo claro si va a estar, son molestias musculares, pero esperaremos". También es duda Guille Donoso, del que comentó que "ha estado un poco malo y creo que estará pero por si acaso...". Además, la llamativa citación de Quiles y Sebas Moyano se debe a que Carrión quiere "gente de ataque en el banquillo y que me den soluciones ofensivas durante el partido". Al que sí se espera incluso de inicio es a Héctor Rodas, del que Carrión indicó que "ha entrenado bien con la mascara".

La casi segura baja de Antoñito y los problemas de Guille Donoso abren de nuevo la puerta de la titularidad a Bergdich en el carril derecho, aunque Carrión no quiso desvelar demasiado sus cartas. "Es una opción más, no hizo un mal partido el otro día", apuntó, aunque también dejó la interrogante porque "lo más normal es que juegue en su pierna natural porque además es extremo, aunque de carrilero lo puede hacer bien".

Al técnico del CCF también se le preguntó por la baja de Manu del Moral, algo que cree que no variará mucho la idea de los sorianos. "Les he visto en los últimos partidos y es un equipo que sale a presionar y que tiene buena propuesta con el balón. Pueden jugar Jairo o Kike Sola al no estar Manu del Moral y su idea la tienen clara. No creo que cambien mucho, van a venir igual". Cuatro semanas llevan sin ganar los sorianos, y eso es algo que "cuando pierdes mucho no se puede achacar sólo a la mala suerte, pero es verdad que yo he visto partidos de ellos y creo que es un equipo que ha hecho mejor juego de los puntos que tiene", apuntó Carrión, por lo que ya dejó claro que "no será fácil y tenemos que estar alerta".

Sobre las bajas de Edu Ramos y Aguza, el técnico catalán no quiso reparar demasiado en ello, porque "cualquiera que me conozca sabe que no me quejo de las bajas, es una oportunidad para otros de demostrar que están ahí". A partir de ahí, su idea del partido es la misma, ya que "queremos ganar y hacer cosas bien desde el principio", aunque teniendo en cuenta que "está todo igualado y es difícil ver resultados claros desde el principio, no sufrir", como hubo que hacer en las dos últimas victorias en casa.

Tras dos triunfos seguidos en El Arcángel, ahora el equipo se siente mucho más fuerte y así lo reconoció el técnico. "Estás en casa y cuando no ganas lo pasas mal. Hemos hecho buen trabajo últimamente pero hay que seguir", apuntó el barcelonés, que reconoció que "cuando pierdes o no ganas en casa siempre cuesta más el siguiente partido, pero ahora lo vemos de otra manera, hemos dado dos alegrías a nuestra gente y tenemos intención de ir a por los tres puntos y que la gente vea que somos valientes y queremos salir de esta situación".