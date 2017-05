Cómo explicar lo inexplicable

Aún días después, es difícil explicar cómo al Córdoba se le escapó el triunfo en el partido ante el Mirandés. Y no precisamente por lo visto en el terreno de juego, que sí dejó motivos para pensar que ese resultado es lo más justo posible. Fundamentalmente en una segunda mitad en la que los fallos en la elección de los cambios de Luis Carrión facilitaron y mucho el trabajo al cuadro burgalés, dominador absoluto de la situación en la última media hora y merecedor de un empate que llegó en el último segundo como "podía haber llegado mucho antes", según admitieron diversos protagonistas tras el encuentro.

Durante la primera hora de juego, y pese a que el CCF firmó una actuación horripilante, con escasos minutos salvables, el Mirandés demostró en El Arcángel por qué es el colista de Segunda División y el más claro candidato a peder su plaza en la categoría en las próximas semanas. Pero ni siquiera a eso supo agarrarse el cuadro blanquiverde para decidir a su favor una batalla vital en la carrera por la permanencia. Impreciso en el pase, y sin capacidad para conectar entre líneas con continuidad y velocidad, las ocasiones de Markovic (2) y Sergio Aguza fueron consecuencia de llegadas aisladas, al igual que las de Javi Galán y Javi Lara en el primer cuarto de hora de la reanudación, justo antes del gol de Caro y de que el partido virara claramente hacia tonos rojillos.

La entrada de Moha dejó sin coberturas a Caro y la salida de Aguza hundió al equipo

¿Qué pasó entonces? ¿Qué cambió? Pues hubo un poco de todo. Entre el desfondamiento físico y la fragilidad mental ya habitual en el bloque, esta vez se entrometió el leve paso al frente del contrario y las ayudas desde el banquillo cordobesista. La entrada de Moha Traoré, aún con el 0-0, convirtió la banda izquierda en una autopista para Kijera, que pasó a jugar casi de manera constante en campo rival. El maliense se olvidó una y otra vez de las ayudas a Caro, que quedó desguarnecido, pensando únicamente en tirar para adelante, sin sentido de la colectividad alguno, cuando el balón caía en sus pies. ¿Era necesario un papel así en ese momento del partido? Rotundamente no. Pero el error no es del jugador, pues es su estilo, que en otras ocasiones resultó válido, aunque el pasado domingo no era el día. Más si cabe tras su reciente affaire en un entrenamiento y, sobre todo, por la presencia en el banquillo de Juli, futbolista también específicamente de banda que puede aportar más en ese otro fútbol tan vital en una situación tan extremadamente delicada como la que está viviendo el CCF.

Las siguientes sustituciones tampoco ayudaron a sostener al equipo cuando el Mirandés ya atacaba con todo. La salida de Edu Ramos por Markovic, que elevó la posición de Javi Lara, fue el primer paso hacia el hundimiento progresivo hacia el área propia. Sin ayuda para Rodri, al Córdoba pasó a durarle el balón un suspiro, algo que se hizo más evidente aún cuando Carrión metió a Luso por Sergio Aguza, que pasa por ser el único futbolista con capacidad para asociarse con el montoreño. Ahí fue el momento cuando los blanquiverdes metieron el culo en su portería, ayudados también porque ese nuevo doble pivote no supo controlar su parcela, quedando a merced de un rival que avisó hasta con tres ocasiones, tiro al palo incluido, antes de igualar el choque en el descuento. Una situación inexplicable por la situación del colista, pero perfectamente entendible por todas las cosas mal que hizo el CCF, dentro y fuera del terreno de juego.