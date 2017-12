El estreno agridulce de Romero

Con sabor agridulce terminó Jorge Romero el día de su estreno como técnico del Córdoba. Y es que el conjunto blanquiverde tuvo cerca la victoria, pero la volvió a dejar escapar en una mala segunda parte. "Influyen muchos factores. Principalmente que tenemos al oponente que tiene la sensación de no tener nada que perder y descuelga mucha gente. Y tú, sin querer meterte atrás, te encuentras con el tener que decidir si esos jugadores que se descuelgan los compensamos con más jugadores defendiendo o apostamos por recuperar y salir rápido para hacer daño. Son momentos en los que el rival acumula jugadores de más arriba y tú, por la responsabilidad de no perder lo que ya tienes, te obligas a presionar más atrás", explicó el técnico cuando se le cuestionó por los motivos del bajón de su equipo en la segunda parte. Pese a todo, el cordobés, aseguró que "si el resultado sigue siendo el que era te mantienes fuerte, pero en el momento en que te hacen el primer gol la forma de afrontar la defensa cambia".

Por todo ello, el preparador cordobés reconoció que en el vestuario las caras eran "tristes, con la sensación de que lo teníamos y se ha ido", aunque quiso sacar lo positivo porque cree que "hay que intentar rescatar cosas. Nos hemos enfrentado a un equipo que está a muy poco del ascenso directo y en la primera parte hemos sido muy superiores. Por ahí va nuestra capacidad. Seguramente podamos rescatar muchas cosas de las que aprender e intentar encontrar la continuidad en el juego de la primera parte".

El bajón de su equipo en los segundos 45 minutos, Romero no lo toma como algo físico, "más bien general; en ese tipo de situaciones en las que defiendes más atrás el resultado es de 2-0 y te muestras consistente, no hay problema". Pero todo cambió tras el 2-1 rayista, pues "a partir del gol, la sensación es que te obligan a defender atrás. Es inseguridad o pensar que se nos puede ir. Creo que es una mezcla de cosas".

Pero Romero quiso ser positivo y dejar atrás los errores, aunque son muchos y urge corregirlos. "Con lo que me quedo es que he visto a un equipo en la primera parte que es el que quiero ver y el que vamos a intentar que tenga continuidad", reiteró el joven técnico cordobés, que admitió además que "como estaba tan centrado en el partido no he tenido sensaciones muy diferentes a cuando hemos estado con el filial en la etapa anterior. Estaba muy pendiente de todo lo que podía pasar y de ayudar a mis jugadores. He estado tranquilo".

Además, respecto a la lesión de Joao Afonso, Romero apuntó que el luso sintió "un dolor al hacer un giro en el tobillo" y desveló que "el dolor es importante pero no sabemos si es de la articulación o de más arriba", por lo que "se concretará algo cuando lo vean bien".