La estrategia, a pedir de boca

Desde que arrancó la fase de preparación, hace ya seis semanas, cada entrenamiento en la previa de un partido, fuera amistoso u oficial, Luis Carrión dedica un tiempo a ensayar jugadas de estrategia. El técnico cordobesista es consciente de que contando en su plantel con un especialista en el golpeo como Javi Lara, el balón parado se convierte en un arma letal, más si cabe en una categoría marcada por la igualdad en la que el más mínimo detalle sirve para decantar resultados. Y a tenor de lo visto en las dos primeras jornadas, el plan está saliendo a pedir de boca. Dos de los cuatro goles firmados hasta la fecha por el Córdoba han tenido su origen en un saque de esquina y un tercero ha nacido también de una acción a pelota parada. Números que hablan por sí solos de la rentabilidad máxima que la escuadra blanquiverde está sacando de un concepto tantas veces dañino en el pasado reciente.

El CCF se presentó en Albacete acuciado por su tropiezo inaugural en El Arcángel. Ganar era clave para evitar que el estado de preocupación se asentara desde ya el arranque del campeonato en torno al nuevo proyecto. Y respondió a la perfección, con una goleada que de momento lo asienta ya en la zona noble de la clasificación y, lo que es más importante a estas alturas, le permite estrenar el casillero de puntos con un triunfo. "Hemos hecho muchas cosas bien para ganar", acertó a decir Carrión en la sala de prensa. Entre otras, minimizar los espacios para su rival o manejar bien el balón, por dentro y por fuera. Pero fundamentalmente, exprimir sus virtudes en las jugadas de estrategia.

Porque cuando el partido estaba en una fase de equilibrio máximo, caminando hacia el ecuador del primer periodo, un córner empezó a decantar la balanza del lado cordobesista. Javi Lara se fue a la esquina derecha y con un golpeo natural puso el balón al punto de penalti para que Edu Ramos irrumpiera por sorpresa dejando con el molde a Dani Rodríguez y conectara un cabezazo a la red aprovechando los bloqueos y los movimientos de arrastre de sus compañeros en el área. "Esta semana hemos trabajado esa estrategia y la primera que he tenido la he enchufado. Tenemos un buen lanzador como Javi Lara y la verdad es que estoy contento porque haya salido bien a la primera", comentó el malagueño luego en zona mixta. Mejor es difícil que saliera en las sesiones de entrenamiento, donde Carrión va introduciendo variantes para sorprender a los rivales.

Una semana antes, de nuevo Lara fue el asistente en el gol del honor ante el Cádiz, materializado por Sasa Markovic. Entonces la ejecución fue otra del amplio muestrario que el Córdoba ya ha mostrado en este arranque liguero (hubo otras opciones con inicio distinto para Josema o Alfaro, ambos con la testa, ante el cuadro amarillo que quedaron en nada por el buen hacer de Cifuentes). El montoreño se apoyó en corto en Guardiola y, ya con más ángulo, colocó el balón al área para que el serbio cabeceara del primer palo al segundo para dejar con el molde al meta cadista.

Son las dos acciones de pizarra que de momento han dado réditos al CCF. Pero la pelota parada fue el origen también del segundo tanto en el Belmonte, obra de Javi Galán aprovechando una posición de fuera de juego clarísima. Javi Lara, demostrando su importancia en este proyecto, volvió a estar presente. El centrocampista ejecutó un libre directo contra la barrera, pero conectó posteriormente el rechazo para estrellarlo primero en un poste y luego en otro tras los leves desvíos de zaga y portero; ya muerto sobre la línea fue el extremo el que lo empujó a la red. Tres de cuatro goles nacidos en la pelota parada, dejando claro que la estrategia está más que trabajada.