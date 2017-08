Consciente de que en el estreno "la sensación no fue muy buena", Luis Carrión está confiado de que "el equipo esté mejor" esta tarde en Albacete ante un rival "compacto al que es difícil hacerle gol". Quizás por eso, para el técnico del Córdoba hay dos aspectos clave sobre los que ha insistido estos días: "ser competitivos desde el primer momento" y mejorar el trabajo defensivo, que fue "el mayor problema" ante el Cádiz.

De hecho, el análisis pormenorizado que Carrión ha hecho durante los últimos días del estreno ante el cuadro cadista le lleva a advertir que "estando mal ofensivamente, porque no estuvimos fluídos, deberíamos haber quedado 0-0 porque el mayor problema fue defensivo". "No supimos parar alguna contra y no podemos irnos con cero tarjetas ante un rival que juega a la contra, eso es es señal de que no fuimos contundentes, estuvimos mal en alguna vigilancia y nos costó dos goles pronto, algo que ante un equipo que se cierra tan bien es complicado", comentó el preparador cordobesista, que esta semana ha intentado centrarse "en lo mal que lo hicimos defensivamente".

También ha insistido Carrión en la puesta en escena, con el objetivo de "intentar ser competitivos desde el primer momento, pues si nos ponemos por delante, tenemos gente rápida para hacer daño porque el rival se abre más y es importante". "Por nuestra forma de jugar podemos acabar bien y es importante llegar en ventaja, pero para eso es importante empezar bien; hay que ser estables, tener una idea de juego, correr y que la gente que nos vea diga que los jugadores se han dejado todo", explicó el catalán, que parece tener bien estudiado al Albacete.

De hecho, el técnico del CCF estuvo presente el pasado domingo en Los Cármenes viendo a los manchegos ante el Granada. Y salió de allí con la idea de que hoy le espera un rival "compacto, al que es difícil hacerle gol. Es un equipo que se cierra bien, con gente física, laterales aguerridos, centrales contundentes, buena estrategia y gente muy física". Un enemigo, por tanto, diferente al Cádiz en los conceptos básicos que quizás lleve a Carrión a introducir "algún cambio para tratar de hacerle el mayor daño posible".

Ante ese panorama, todas las miradas se centran en dos de los suplentes en el estreno: Javi Galán y el ex del Albacete Jona. El preparador barcelonés argumentó la ausencia del extremo porque pensó que "Jaime nos daría más en banda", aunque lo ve "centrado" para salir hoy de inicio porque "va a ser futbolista de los buenos porque quiere". En cuando al punta, y sin nombrarlo, sí se refirió a las ganas que pueden tener los ex de demostrar, si bien a su juicio "la motivación de cada uno debe ser la de ganar los tres puntos, hacer las cosas bien y, como mínimo, dejarse todo".

Por último, Carrión se mostró tranquilo por el mal estado de los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva porque "el club está haciendo todo para mejorarlos" y cerró en gran medida la puerta a una salida de Esteve Monterde, fuera de la convocatoria en las dos primeras jornadas y ausente en las citas del verano ante el Almería y el Betis porque "si no hay seguridad de que juegue fuera, de que crezca, puede pelear aquí por un puesto porque ha dado buen nivel en el Córdoba".